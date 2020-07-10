YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Lüleburgazlı gençler yetenek sınavlarına Gençlik Merkezi’nde hazırlanıyor

Lüleburgazlı gençler yetenek sınavlarına Gençlik Merkezi’nde hazırlanıyor

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 10.07.2020 12:47 | Son Güncelleme

Lüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi’nin Lüleburgazlı gençleri ücretsiz olarak hazırladığı özel yetenek sınavı kursları devam ediyor.Lüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi, gençleri 2 yıldır ücretsiz olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), askeri okullar ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına hazırlıyor.

Lüleburgazlı gençler yetenek sınavlarına Gençlik Merkezi’nde hazırlanıyor

Lüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi’nin Lüleburgazlı gençleri ücretsiz olarak hazırladığı özel yetenek sınavı kursları devam ediyor.
Lüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi, gençleri 2 yıldır ücretsiz olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), askeri okullar ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına hazırlıyor. Gençlik Merkezi’nin 2 yıldır verdiği ücretsiz kurslar sayesinde 4 Lüleburgazlı genç polis akademisine, 3 genç beden eğitimi ve spor yüksekokuluna, 2 genç ise askeri okullara yerleşti.
Lüleburgazlı gençler, şu an Gençlik Merkezi antrenörleriyle beraber önümüzdeki POMEM sınavlarına hazırlanıyor. Korona virüs salgını nedeniyle çalışmalar randevu verilerek teker teker yapılıyor. Hijyen ve temizlik açısından salonlar havalandırılıyor.
Sokollu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Giden Özçelik, “Gençlerimiz şu an sınavlara hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle çalışmaları randevu vererek yapıyoruz. Öğrencilerimizin çalışma aralarında salonları havalandırıp, temizliğini sağlıyoruz. Gençlerimizin gireceği sınav salonlarında parkurlar farklı olabiliyor. Biz de istedikleri sınav yerinin parkurunu onlara hazırlıyoruz. Kendini denemek isteyen gençlerimiz için isterlerse tüm parkurları da kendileri için hazırlıyoruz. Geçen süreçte 9 öğrencimizi yerleştirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ruhuna yakışır bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimiz için hayırlı olsun” dedi.

Lüleburgazlı gençler yetenek sınavlarına Gençlik Merkezi’nde hazırlanıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdıBelediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Hızlı meclis

Hızlı meclis

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Kırklareli Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:40
Sabah
05:39
Öğle
13:22
İkindi
17:22
Akşam
20:54
Yatsı
22:44

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Deniz Eczanesi
Merkez
Atasoy Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Sıla Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kırklareli’de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Kırklareli’de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kırklareli'nde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Kırklareli'nde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Vefa Grubu şehit babalarını unutmadı

Vefa Grubu şehit babalarını unutmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.