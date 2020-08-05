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Lung, 3 sezonda 87 lig maçı oynadı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.08.2020 08:45 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor forması ile 87 lig maçında görev alan kaleci Silviu Lung, 139 gol yedi.2020-2021 sezonunda Süper Lig’de mücadelesini sürdürecek olan Hes Kablo Kayserispor’un takım kaptanı Silviu Lung, geride kalan 3 sezonda 87 maçta görev yaptı.

Lung, 3 sezonda 87 lig maçı oynadı

Hes Kablo Kayserispor forması ile 87 lig maçında görev alan kaleci Silviu Lung, 139 gol yedi.
2020-2021 sezonunda Süper Lig’de mücadelesini sürdürecek olan Hes Kablo Kayserispor’un takım kaptanı Silviu Lung, geride kalan 3 sezonda 87 maçta görev yaptı. Bu maçlarda 139 gol yerken, 19 maçta ise kalesini gol kapattı. Tecrübeli kaleci Sarı-Kırmızılı forma ile 2 kırmızı kart görürken, 9 kez ise sarı kart gördü. Süper Lig’de geride kalan 3 sezonda 7.750 dakika süre alan Silviu Lung, en çok 2019-2020 futbol sezonunda kalesinde gol gördü. Lung’un 3 sezonluk Kayserispor performansı şöyle:
2017-2018 sezonu
29 Süper Lig maçında 45 gol yedi. 5 maçta gol yemedi. 3 kez sarı kart 1 kez kırmızı kart gördü. 2610 dakika forma giydi.
2018-2019 sezonu
29 Süper Lig maçında 39 gol yedi. 8 maçta gol yemedi. 3 kez sarı kart, 1 kez kırmızı kart gördü. 2530 dakika süre aldı.
2019-2020 sezonu
29 Süper Lig maçında 55 gol yedi. 6 maçta gol yemedi. 3 kez sarı kart gördü. 2610 dakika süre aldı.

Lung, 3 sezonda 87 lig maçı oynadı

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