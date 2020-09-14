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Lung kaldığı yerden devam

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.09.2020 09:06 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung ligin ilk maçında yine iyi bir performans sergiledi.Geçen sezon oynadığı kaçlarda yaptığı kurtarışlar ile Hes Kablo Kayserispor’un en önemli oyuncusu haline gelen Rumen kaleci Silviu Lung, yeni sezonda da kurtarışlarına devam ediyor.

Lung kaldığı yerden devam

Hes Kablo Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung ligin ilk maçında yine iyi bir performans sergiledi.
Geçen sezon oynadığı kaçlarda yaptığı kurtarışlar ile Hes Kablo Kayserispor’un en önemli oyuncusu haline gelen Rumen kaleci Silviu Lung, yeni sezonda da kurtarışlarına devam ediyor. Kasımpaşa ile oynanan ligin ilk maçında eldivenleri giyen Lung, maç boyunca gösterdiği performansla alkış topladı.
Sarı Kırmızılı takımda dördüncü sezonunu yaşayan Rumen kaleci “Lige galibiyetle başlamak çok güzel. Başarıyı sürdürmeliyiz” dedi.

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