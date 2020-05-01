Maaşından 5 bin TL bağışlayan yaşlı kadına Cumhurbaşkanı adına teşekkür

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde emekli maaşından 5 bin TL’yi Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayan 84 yaşındaki Sevgi Yavaş isimli kadına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı adına, Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç tarafından Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Manisa’nın Sarıgöl İlçesi Dindarlı Mahallesinde yaşayan 84 yaşındaki Sevgi Yavaş isimli yaşlı kadının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına emekli maaşından 5 bin TL bağışlamasına duyarsız kalmayan Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ve yönetim kurulu üyesi Şakir Tanrıkulu, yaşlı kadını evinde ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı adına Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye ederek duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Maaşından 5 bin TL bağışta bulunan 84 yaşındaki Sevgi Yavaş, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ çağrısına bağış yapabilmek için maaşımın bekledim. Maaşımın beş bin lirasını evime kadar gelen Sarıgöl Vefa Destek Grubuna verdim. Sağ olsunlar bağışımı gerçekleştirdiler. Sizlerin ziyareti de beni oldukça duygulandırdı." dedi.