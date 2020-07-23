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Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.07.2020 14:36 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi çalışanlarının geçmiş yıldan kalan maaş ve toplu sözleşmeden kaynaklanan alacakları bayram öncesi ödendi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi çalışanlarının geçmiş yıldan kalan maaş ve toplu sözleşmeden kaynaklanan alacakları bayram öncesi ödendi. Bunun üzerine işçiler, Başkan Mesut Ergin’e pankartla teşekkür etti.
Ayvalık Belediyesi çalışanlarının 2019 yılı Şubat ayından kalan alacakları ile toplu sözleşmeden kaynaklanan farkları bayram öncesi ödendi. Seçim öncesi ve sonrasında çözülmesi gereken en büyük sorunun mali disiplin olduğunu hatırlatan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin sözünün arkasında durdu.
İlk yılın önemli bir bölümünde bütün iş yapma imkanlarını kısıtlayan mali disiplin konusunda önemli ölçüde yol aldıklarını belirten Başkan Ergin, “Personelimizin uzun zaman maaş alamadığı dönemler yaşandı. Belediyemizde bir yıl içerisinde çalışanların maaşlarını bir gün dahi aksatmadan ödedik. Geçmiş döneme ait maaş borçlarından kalan çok az miktar ise ödenmek üzere planlandı. Çalışanlarımıza ödeyeceğimize dair söz vermiştik bu sözümüzü yerine getirdik. 2019 yılının Şubat ayı maaşlarından ve toplu sözleşmeden kaynaklanan alacaklar ödendi. Çalışanlarımız bayrama huzurlu ve keyifli girecek” dedi.
Belediyenin esnaf üzerinden piyasaya olan borçlarını kapatmak için de önemli ölçüde ödemeler yapıldığına değinen Ergin şunları söyledi:
“Belediyenin yüz binlerce liralık icralık dosyasını kapatıp bir ödeme planına bağladık. Aralarında yedi-sekiz yıldır bekleyen 88 emeklimizin kıdem tazminatlarını ödedik. Gelirlerimizi arttırdık ama asıl önemlisi giderlerimizi azalttık. Bu vesile ile düzenlenmiş ödeme planları ve gelir gider dengesindeki iyileştirmelerle artık daha huzurlu bir şekilde önümüzü görüyoruz. Buradan çıkarabileceğimiz en önemli sonuç maaş kaygısı yaşamayan çalışanlarımızın gözle görülür şekilde verim artışları olmuştur.”

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