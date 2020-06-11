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MABEM sosyal mesafeli deneme sınavı planlamasını yaptı

MANİSA HABERLERİ  | 11.06.2020 14:37 | Son Güncelleme

Korona virüs sürecinde alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitim sistemine geçen MABEM, yeni normal yaşam düzenine geçiş ile beraber LGS YKS hazırlık öğrencilerinin haziran ayında girecekleri sınavlar için 15 Haziran’dan itibaren başlamak üzere deneme sınavları planlaması yaptı.

MABEM sosyal mesafeli deneme sınavı planlamasını yaptı

Korona virüs sürecinde alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitim sistemine geçen MABEM, yeni normal yaşam düzenine geçiş ile beraber LGS YKS hazırlık öğrencilerinin haziran ayında girecekleri sınavlar için 15 Haziran’dan itibaren başlamak üzere deneme sınavları planlaması yaptı. Sosyal mesafeli sınıflarda öğrencilerin ateşlerinin ölçülerek ve dezenfektan aparatlarıyla sınavların gerçekleşeceği belirtildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan MABEM’lerde yüz yüze eğitime, ülkemizdeki pandemi süreci sebebiyle ara verilerek uzaktan eğitim sürecine geçilmişti. Ülkemizdeki yeni normal yaşam düzenine geçiş ile beraber LGS YKS hazırlık öğrencilerinin Haziran ayında girecekleri sınavlar için 15 Haziran’dan itibaren başlamak üzere deneme sınavları planlandı.
Konu ile ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, “Ülkemizdeki pandemi süreci sebebiyle eğitime ara verilmişti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile öğrenci mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla uzaktan eğitim sistemine geçildi. Haziran ayı itibariyle ülkemizde yeni normal yaşama geçilmesi ile MABEM idarecilerimiz LGS ve YKS hazırlık öğrencileri için deneme planları yaptılar. Yapılacak denemelerde Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı yönetmeliğe uygun biçimde sosyal mesafeli sınıf düzeni olacak, girişlerde ateş ölçümü yapılacak ve katlarda dezenfektan aparatları bulunacak. Sınıflarda klima kullanımı yerine doğal havalandırma tercih edilecek.
Pandemi sürecindeki sosyal mesafe kuralları gereği soru çözüm faaliyetleri için de planlama yapıldı. Deneme sınavlarının soru çözümleri MABEM’in deneyimli öğretmen kadrosu tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Web TV üzerinden planlanacak yayınla yapılacak. Öğrenciler, www.manisawebtv.com ve facebook.com/manisabsbwebtv adreslerinden çözümlere ulaşabilecek.

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