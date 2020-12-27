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MABEM’de dersin konusu Mehmet Akif Ersoy’du

MANİSA HABERLERİ  | 27.12.2020 15:14 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan MABEM’ler, İstiklal Marşı’nın milli şairi Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümü olması dolayısıyla anlamlı bir ders etkinliği düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan MABEM’ler, İstiklal Marşı’nın milli şairi Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümü olması dolayısıyla anlamlı bir ders etkinliği düzenledi. Derste, milli şairin yaşamı anlatılırken, İstiklal Marşı’nın yazılma süreci ve milli mücadele dönemi anlatıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), 17 ilçede uzaktan eğitime devam ediyor. MABEM’lerde İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un ölümünün 84’üncü yıldönümü olması dolayısıyla milli şairin hayatına yer verilen özel bir ders işlendi. İşlenen derste, milli şairin yaşamı, İstiklal Marşı’nın yazılma süreci, milli mücadele döneminde yaşananlar gibi yakın tarihin en büyük zaferlerinden biri öğrencilere anlatıldı. MABEM öğrencileri, İstiklal Marşı’nın dizeleri ile Mehmet Akif Ersoy’un eseri olan şiirleri de okuyarak, şairin anısını yâd etti. MABEM eğitmenleri, öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan milli mücadelenin önemini de anlattı.

“Geçmişi bilmeden geleceği oluşturamayız”
Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve çocuklarla gençlerin hayal ettikleri liselere ve üniversitelere gidebilmeleri için imkan oluşturmak düşüncesiyle 17 ilçede MABEM kurslarını hayata geçirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Çocuklarımıza temel eğitimlerinin yanı sıra vatan ve millet sevgisini de öğretiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, geleceğimizin teminatı onlardır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümü dolayısıyla MABEM yönetimimiz ve eğitmenlerimizle öğrencilerimizin böyle anlamlı bir dersi işlemiş olmaları bizleri de gururlandırdı. Sonuç itibariyle geçmişimizi iyi bir şekilde bilmeden geleceğimizi oluşturamayız. Bu vesileyle MABEM yönetimine, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor; milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 84’üncü yıldönümünde saygıyla anıyoruz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahraman atalarımızı minnet ve şükranla yâd ediyoruz” diye konuştu.

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