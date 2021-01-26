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MABEM’de yüz yüze eğitimler başladı

26.01.2021 16:47 | Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri, Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerin ardından pandemi koşulları kapsamında yüz yüze eğitimlerine başladı.Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıyla yaşanan kısıtlamalar ile yüz yüze eğitimlere ara verilmişti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri, Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerin ardından pandemi koşulları kapsamında yüz yüze eğitimlerine başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıyla yaşanan kısıtlamalar ile yüz yüze eğitimlere ara verilmişti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri salgın sonrası hijyenik koşulları dikkate alarak yüz yüze eğitimlerine başladı. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü itibariyle başlayan eğitimler planlanan tarihine kadar devam edecek. MABEM’de yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla ilgili olarak bilgiler aktaran MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu, 17 ilçede eğitim öğretimi eş zamanlı olarak başlattıklarını belirterek, “Pazartesi itibariyle Pandemi kuralları kapsamında eğitim öğretime başladık. Öğrencilerimizi çapraz oturtarak, hijyenik koşulları dikkate alarak, öğrencilerimizin HES kodlarını alarak eğitim öğretimimizi yürütmekteyiz” dedi.

Uzaktan eğitim yapıldı
20 Kasım 2020 ile 22 Ocak 2021 tarihleri arasında pandemi sürecinin yaşandığını belirten Tibukoğlu, “Bu süre kapsamında uzaktan eğitim faaliyetlerimizi yürüttük. Online denemeler yaptık. Aynı zamanda Manisa TV ile yapmış olduğumuz ortaklaşa çalışmalar ile eğitim videoları çekerek vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalıştık. Süreç kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız bünyemizde ek çalışmalarımız da oldu. Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini attırma amaçlı ek faaliyetlerimiz oldu. Öğrencilerimize yönlendirmelerde bulunduk. Sınav içinde yapılması gerekenleri, ders videolarını izleyip izlemediklerini, Zoom üzerindeki katılım oranlarını sürekli takip ettik. Öğrencilerimize öğretmenlerimiz tarafından yapılan yönlendirmelerle birlikte eğitim öğretim açısından süreci iyi bir şekilde ilerletmelerine yönelik çeşitli tavsiyelerimiz oldu” dedi.

“Müfredatın devamını sağladık”
Pandemiyi 17 ilçede eş güdümlü olarak takip ettiklerini de sözlerine ekleyen Tibukoğlu, “Bu takipler doğrultusunda öğrencilerimize, öğretmenleri tarafından çalışmalar yapıldı. Mevcut müfredatın devamını sağladık. Şu anda örgün öğretim olmuş olsaydı müfredatta hemen hemen eşit düzeydeyiz. Yani uzaktan yapılan eğitim ile yüz yüze yapılan eğitimin eş düzeyde olduğunu ifade etmek isterim. Yüz yüze eğitimin başladığı bu süreç içerisinde öğrencilerin akademik eksikliklerini gidermek için bire bir ve etüt faaliyetlerini yine uzaktan eğitim faaliyetleri içinde gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimizi kurumlara daha az getirerek bu süreci geçirmeyi düşünüyoruz. Tüm öğrencilerimize öncelikle sağlıklı günler dilerim. Akademik başarılarını arttırmayla ilgili olarak son süreçte gayretli olmalarını diliyorum” diye konuştu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan sınıfları gezerek öğrencilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarımı iletti. Yeni eğitim öğretim döneminin sağlıklı ve başarılı olması temennilerinde bulundu.

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