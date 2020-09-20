MABEM’den YKS’de yüzde 98,14 başarı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, Manisa’nın büyükşehir belediyesi olmasıyla birlikte 17 ilçede hizmete başlayan ve başarısıyla çıtayı sürekli yukarıya taşıyan MABEM kursları, 2020 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yüzde 98,14’lük bir başarı ortalaması yakaladı. Üniversitelere yerleşen öğrencilere başarılar dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MABEM yönetici ve eğitim kadrosuna da teşekkür etti.

ÖSYM tarafından 27 ve 28 Haziran 2020 tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) yerleştirme sonuçları, 26 Ağustos 2020 tarihinde açıklandı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim kurumlarından olan MABEM’lerden eğitim alan öğrenciler, sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil puan türüne göre 4 yıllık fakültelere ayrıca temel yeterlilik puanlarına göre de 2 yıllık fakültelere yerleştirildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılı yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarına göre MABEM’de kayıtlı olan 4790 öğrenciden, 4701 öğrenci tercih hakkı kazandı ve başarı oranı yüzde 98,14 oldu. 2020 YKS yerleştirme sonuçlarına göre MABEM öğrencileri Boğaziçi, Koç, İTÜ, ODTÜ, Yıldız Teknik, GATA, Cerrahpaşa, Hacettepe, İstanbul, Ankara, Gazi, Marmara, Ege, Dokuz Eylül, Akdeniz, Anadolu, Uludağ, Pamukkale, KATÜ, Pamukkale, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, KTÜ, Konya Selçuk gibi Türkiye’nin saygın ve nitelikli üniversitelerine yerleştirildi.

Saygın üniversite ve bölümlere onlarca öğrenci

MABEM öğrencilerini ve öğretmenlerini kutlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Sayısalda 13 öğrencimiz tıp, 7 diş hekimliği, 11 eczacılık, 13 beslenme ve diyetetik, 16 FTR, 43 hemşirelik, 17 mimarlık, 3 moleküler biyoloji ve genetik, 131 mühendislik, 6 veterinerlik, 22 öğretmenlik fakülteleri, 13 ebelik ve 395 diğer fakültelere girmişlerdir. Eşit Ağırlık puan türünde 22 evladımız hukuk, 15 psikoloji, 23 PDR, 17 sınıf öğretmenliği, 9 havacılık yönetimi, 18 sosyal hizmetler, 16 sosyoloji, 11 yönetim bilişim sistemleri, 212 iktisadi idari bilimler ve 343 öğrenci diğer fakültelere girmişlerdir. Sözel puan türünde 10 Özel eğitim öğretmenliği, 18 Türkçe öğretmenliği, 25 okul öncesi öğretmenliği, 23 gastronomi ve mutfak sanatları, 45 ilahiyat fakültesi, 12 İslami ilimler fakültesi, 13 sosyal bilgiler öğretmenliği, 72 fen edebiyat fakültesi ve 145 diğer fakültelere yermişlerdir. Dil puan türüne göre 12 İngilizce öğretmenliği, 4 mütercim tercümanlık, 7 dil edebiyat bölümleri 23 diğer fakültelere yerleşmişlerdir. 1020 öğrencimiz de iki yıllık çeşitli fakültelere yerleşmiştir. 2007-2008 eğitim öğretim yılında yüzde 70,13 olan ÖSS başarısı bu gün yüzde 98,14 olmuş, kurulduğu yıl çoğunluğu ön lisans programlarına yerleşen öğrencilerimiz, devam eden süreçte Türkiye’nin saygın üniversiteleri ve değerli bölümlerine yerleşerek hem Manisa’nın hem de MABEM’in gururu olmuşlardır. Bu gurura vesile olan öğrencilerimize, MABEM öğretmen ve idarecileri ile velilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

