YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Maç öncesi Büyükşehir, Atatürk Stadyumu’nu dezenfekte etti

Maç öncesi Büyükşehir, Atatürk Stadyumu’nu dezenfekte etti

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.11.2020 12:34 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi bugün oynanacak Yukatel Denizlispor ile Gaziantep FK karşılaşması öncesi Denizli Atatürk Stadyumu’nu dezenfekte etti.Denizli Büyükşehir Belediyesi, Süper Lig’in 9.

Denizli Büyükşehir Belediyesi bugün oynanacak Yukatel Denizlispor ile Gaziantep FK karşılaşması öncesi Denizli Atatürk Stadyumu’nu dezenfekte etti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Yukatel Denizlispor ile Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması öncesi Denizli Atatürk Stadyumu’nda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler ile şeref tribünü, basın tribünü, basın ve yayın ekiplerinin çalışma salonları, stadyum yönetimi, federasyon yetkililerinin kullanacağı alanlar, futbolcu soyunma odaları, hakem odası, sağlık çalışanlarının ve güvenlik güçlerinin görev yapacağı alanlarda dezenfekte uygulaması gerçekleştirildi. Dezenfekte çalışmalarında ayrıca yedek kulübeleri, koridorlar ve toplantı salonları da ayrı ayrı hijyen işlemlerinden geçirildi.
Karşılaşma seyircisiz oynanacak
Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Yukatel Denizlispor ile Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması bugün saat 16.00’da başlayacak. Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecekken maç, korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneriProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneri
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/

Denizli Namaz Vakitleri 21 Kasım Cumartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:43
Öğle
12:55
İkindi
15:33
Akşam
17:56
Yatsı
19:15

Denizli Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Cumartesi

Cansu Eczanesi
Merkezefendi
Hasibe Kartoğlan Eczanesi
Merkezefendi
Huzur Eczanesi
Merkezefendi
Sena Kelleci Eczanesi
Merkezefendi
Ceylan Eczanesi
Pamukkale
Ersan Eczanesi
Pamukkale
Sude Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.