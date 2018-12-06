MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 1 - 0 Giresunspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Giresunspor karşısında oldukça zorlansa da Islam Slimani'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmada etkili pozisyonlara girmekte zorlanan Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren tek golü, 80. dakikada Islam Slimani kaydetti. Mehmet Ekici'nin kullandığı korner atışına iyi yükselen Cezayirli golcü, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe, maçı bu golle 1-0 kazandı.

Sarı lacivertli forma ile 7 maç sonra golle tanışan Islam Slimani, golden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Slimani, Fenerbahçe ile toplamda ise 4. golüne ulaştı.

18 Aralık tarihinde iki takım, rövanş maçında Giresun'da karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Frey’in pasında ceza sahası içinde Slimani’nin yaptığı vuruş savunmadan dönüp Barış’ın önünde kaldı. Barış’ın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

20. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Mehmet Ekici’nin şutu direğin yanından auta çıktı.

38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet Ekici’nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Anıl meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.