Maç sonu olay sözler! "F.Bahçe o kadar büyükse kupa kazansın!"

Trendyol Süper Lig'de sular durulmuyor! Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun Kayserispor galibiyeti sonrası yaptığı "küçük rakipler" ve "otobüs çekme" benzetmesi, Kayserispor cephesinde deprem etkisi yarattı. Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, Alman meslektaşına zehir zemberek bir yanıt vererek polemiğin fitilini ateşledi.

TEDESCO'DAN 'KÜÇÜK RAKİPLER' ÇIKIŞI!

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası konuşan Tedesco, rakibin oyun planını eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Topa daha fazla sahip olunca rakibin topu bıraktığını, daha gömülü oynadığı anlamına gelebiliyor. İlk yarıda bu oldu. Bu tarz durumla yaklaşınca zorlanıyorsunuz. Bu yeni değil. Rakip kapanırsa karşısındaki takım zorlanır. En zoru, bu kadar kapanan takıma karşı oynamak. Bu tarz 'küçük rakipler' kale önüne otobüs çekip kontratak, duran top arar. İlk yarıda pozisyonlarımız vardı aslında. Golü bulduktan sonra daha fazla pozisyon bulduk. Alan bulduk ve tehlikeli olduk. Modern futbol daha kompleks. Her şeyin farkında olmalısınız. Zaman zaman önde zaman zaman geride savunmalısınız. Bazen uzun bazen kısa oynamalısınız."

"ASENSIO DÖNDÜKTEN SONRA TALİSCA 10 NUMARA OLARAK OYNAYACAK MI?"

"Bunu bilemiyorum. Takım performansı hakkında şunu diyebilirim; takım çok iyi oynadı. Tüm oyuncular çok güçlüydü. Talisca da aynı şekilde. Talisca bazen 9, bazen 10, bazen 8 bile oynuyor. Hepsinde iyi oynuyor. En iyi olduğu performans 10 numara. Marco dönünce bu problem lüks olacak. Önemli olan maçları kazanmak. Talisca da maçları kazanmak istiyor. 9 veya 10 oynaması fark etmez."

"EN ÖNEMLİ MAÇ RİZE; GALATASARAY DEĞİL!

"Bizler kendimizi bu duruma soktuk. Şikayet edecek bir şey yok. Bazen kolay sarı kart görüyoruz. Daha olgun oluyoruz. Hakemle tartışırsan sarı kart görebilirsin. Bizlerin de bu durumla baş etmesi gerekiyor. Skriniar, Edson, Talisca yokken çözüm bulduk, yine buluruz. Burada 4-0 kazandık, bu kolay değil, keyfini çıkarmamız lazım. Çözümü, problem ortaya çıınca bulursunuz. Bizim için Rize maçı en önemli maç. Sonrası değil. En önemli maç Rize maçı, Galatasaray değil!"

"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ..."

Erling Moe, eleştirilerinin dozunu artırarak Fenerbahçe'nin kupa hasretine de göndermede bulundu. Moe, "Maç öncesi planladığımız şeyler ilk yarıda tuttu. İyi geçişler yakaladık ama değerlendiremedik. İlk yarı sonunda gol yedik, ardından ikinci yarıda iki hızlı gol yiyince varlık gösteremedik. Fenerbahçe maçı hak etti. Bizim için bundan sonrası daha zor olacak. Savaşacağız. Kaybettiğimiz her maç bizi daha da aşağı çekiyor ama savaşmaya devam edeceğiz.

"F.BAHÇE SÖYLEDİKLERİ KADAR BÜYÜKSE..."

Tedesco'nun açıklamalarına Kayserispor'un hocası Erling Moe'den cevap gecikmedi. Tedesco'yu Türk futbolunu tanımamakla suçlayan Moe, şu ifadelerle yüklendi: "Tedesco, Türk futbolu hakkında daha çok şey öğrenmeli. Kayserispor küçük bir takım değil, Kayseri küçük bir şehir değil. Gururlu bir şehir. Sadece tabelaya bakarak böyle konuşmak Fenerbahçe teknik direktörüne yakışmaz. Bunu saygısızca buluyoruz."

Görelim, Fenerbahçe söyledikleri kadar büyük kulüpse senelerdir bir şey kazanamamalarını bu sene sonlandırabilecekler mi! Onlar Fenerbahçe ile ilgilensin, biz Kayserispor ile ilgileniriz." dedi.