Seren Ay'dan Sercan ifşası: Evlenmeyi düşünüyordu

Survivor’dan diskalifiye edilen Seren Ay, son günlerde gündemden düşmeyen Sercan Yıldırım hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Seren Ay Çetin açıklamasında Sercan'ın Beyza hakkındaki sözlerini ifşa etti. Sercan’ın Beyza’ya olan yaklaşımını eleştirerek, aralarındaki samimiyetin Sercan tarafından yanlış anlaşıldığını iddia etti.

Sercan ile konuşmasında Beyza’nın sevgilisi olduğunu hatırlattığını söyleyen Seren Ay, Sercan’ı uyardığını ve “Kızın sana olan sıcakkanlı yaklaşımını farklı algılama” dediğini belirtti.

Sercan’ın kendisine bu yüzden cephe aldığını söyleyen eski yarışmacı, “Sercan, bir kız kendisine güldüğünde veya iyi geçindiğinde hemen kendisinden hoşlanıldığını düşünüyor. Hatta Beyza ile evlenmeyi falan düşünüyordu” diyerek şok edici bir iddiada bulundu.

Sercan’ın benzer tavırları daha önce Deniz’e karşı da sergilediğini öne süren Seren Ay, onun bu flörtöz yaklaşımlarının her zaman var olduğunu sözlerine ekledi.