MAÇ SONUCU | Anadolu Efes-ASVEL: 101-74

Anadolu Efes 101 - 74 ASVEL

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Anne Panther (Almanya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

Anadolu Efes: Larkin 29, Anderson 10, Simon 10, Sertaç Şanlı 13, Singleton 8, Pleiss 7, Beaubois 14, Buğrahan Tuncer 6, Doğuş Balbay 4, Peters, Moerman, Tolga Geçim

ASVEL: Maledon 5, Lomazs 9, Lighty 2, Noua 16, Jekiri 4, Galliou 3, Payne 12, Strazel 3, Diot 3, Jean-Charles 12, Bako 5

1. Periyot: 35-22

Devre: 60-45

3. Periyot: 81-63

Anadolu Efes, Larkin ve Sertaç’ın sayılarıyla maça 5-0'lık seriyle başlamasına rağmen ASVEL, 2. dakikada 5-5 beraberliği yakaladı. İlk dakikalarda pota altını kapatmakta zorlanan ama Pleiss'in oyuna girmesiyle boyalı alanda daha iyi savunma yapan ev sahibi ekip, Larkin'in üst üste sayılarıyla 7. dakikada 10 sayılık üstünlük (26-16) yakaladı. Periyodun son dakikası içinde 13 sayılık fark (33-20) yakalayan Anadolu Efes, bu farkı korudu ve ilk çeyreği 35-22 önde tamamladı.

Mücadelenin 2. periyoduna da 5-0'lık seriyle başlayan lacivert-beyazlılar, Buğrahan'ın 3 sayılık basketiyle 12. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 40-22. ASVEL'in 9-0'lık serisiyle maçın 14. dakikası 40-31 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçildi. Dışarıdan sayılar üreten lacivert-beyazlı ekip, ilk yarıyı 60-45 önde tamamladı.