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MAÇ SONUCU: Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya geçit yok! Cenk Tosun ve Wout Weghorst, siyah - beyazlılara galibiyeti getirdi...

07.01.2023 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta heyecan fırtınasına sahne olan ve her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Üst üste ikinci galibiyetini alan siyah - beyazlılara 3 puanı getiren golleri Cenk Tosun ve Wout Weghorst kaydetti. İşte müsabakadan detaylar...

MAÇ SONUCU: Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya geçit yok! Cenk Tosun ve Wout Weghorst, siyah - beyazlılara galibiyeti getirdi...

Son dakika haberleri: Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ile teknik direktörlüğünü Selçuk İnan'ın yaptığı Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı. Dolmabahçe'de oynanan ve her iki takım taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği maçta kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Vodafone Park'taki müsabaka, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Cenk Tosun ve 45+6. dakikada Wout Weghorst kaydetti. Kasımpaşa'nın sayısı ise 69. dakikada Ahmet Engin'den geldi.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 29'a yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Son 4 maçta 3. kez yenilen Kasımpaşa ise 18 puanla 13. sırada yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta Konyaspor deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise Karagümrük'ü ağırlayacak.

MERT GÜNOK GOLÜ ÖNLEDİ

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Müsabakanın 22. dakikasında Eysseric, kendi yarı sahasında aldığı topla bir rakibini şık bir şekilde geçti ve Beşiktaş yarı alanına girdi. Deneyimli futbolcu, savunma arkasına attığı topla Ben Ouanes'i buluşturdu. Sol çaprazda Mert Günok ile karşı karşıya kalan Ouanes, vuruşunda kaleciyi geçemedi.

CENK TOSUN PERDEYİ AÇTI

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Karşılaşmanın 28. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında rakip yarı alanda topla buluşan Salih Uçan, ceza sahası içine bir pas gönderdi. Salih'in havadan gönderdiği topa hareketlenen Cenk Tosun, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

MERT GÜNOK YİNE DEVLEŞTİ

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Beşiktaş'ın savunma arkasına atılan topla buluşan Fall, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına girerek vuruşunu yapan Fall'a siyah - beyazlı kaleciden gol izni çıkmadı. Mert Günok, sağına yatarak son anda golü önledi.

WEGHORST, FARKI İKİYE ÇIKARDI

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Mücadelenin 45+6. dakikasında hızlı hücum şansı yakalayan Beşiktaş'ta topla buluşan Nathan Redmond'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Wout Weghorst, dar açıdan sol ayağıyla yaptığı vuruşla fileleri sarstı ve farkı 2'ye çıkardı.

AHMET ENGİN, DURUMU 2-1 YAPTI

İkinci yarıya etkili başlayan Kasımpaşa, aradığı golü 69. dakikada buldu. Ön alan baskısıyla topu kapan konuk ekipte Fall'un ceza sahasına yaptığı ortaya kafasıyla vuran Ahmet Engin, durumu 2-1'e getiren golü attı.

GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, bir önceki hafta oynanan Adana Demirspor karşılaşmasına göre kadroda 2 değişikliğe gitti. Sarı kart cezalısı olan Valentin Rosier'in yokluğunda savunmanın sağında Tayfur Bingöl'e forma şansı veren Güneş, sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın oynamadığı maçta Nathan Redmond'ı ilk 11'de görevlendirdi.

ROSIER İLK KEZ TAKIMDAN AYRI KALDI

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Süper Lig'in 16. haftasındaki Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen Valentin Rosier, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemedi. Bu sezon ligde oynanan tüm maçlarda görev yapan siyah-beyazlı oyuncu, Adana Demirspor maçının yanı sıra Trabzonspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Giresunspor karşılaşmalarında da sarı kart görmüştü.

JOSEF VE KEREM SAKAT

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Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza ve Kerem Atakan Kesgin, maç kadrosuna alınmadı.

İki oyuncunun hafta içinde tespit edilen sakatlıklarının kısa süreli olduğu ve haftaya oynayacak duruma gelebilecekleri öğrenildi.

SAISS GERİ DÖNDÜ

Fas Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösteren Romain Saiss, yaklaşık 2 aylık aranın ardından yeniden siyah-beyazlı takıma dahil oldu.

Beşiktaş formasıyla en son Galatasaray'la deplasmanda oynanan ve sarı-kırmızılı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona eren derbi maçta sahaya çıkan Saiss, Katar'daki Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşmasında görev yapmış ve sakatlanarak oyunu tamamlayamamıştı.

"OZAN TUFAN'I İSTEMİYORUZ"

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Beşiktaşlı taraftarlar, son zamanlarda adı siyah-beyazlı takımın transfer listesindeki isimler arasında geçen Ozan Tufan'ı protesto etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Hull City'de forma giyen oyuncu için "Ozan Tufan'ı istemiyoruz" şeklinde tezahürat yaptı.

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