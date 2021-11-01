MAÇ SONUCU |Giresunspor 1-2 Antalyaspor

Süper Lig'de 11. haftanın kapanış gününde Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor'a konuk oldu.
Antalyaspor'da futbol sorumlusu görevine getirilen Nuri Şahin, kırmızı-beyazlı takımın başında ilk galibiyetini aldı.
Maçın son bölümünde Giresunspor penaltı kazandı. Boffin bir hava mücadelesinde topu kontrol etti. Devamında top elindeyken rakibine omuz attı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+6. dakikada Diabate penaltıyı gole çevirdi ve skor 2-1'e geldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Antalyaspor, Giresun deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Nuri Şahin ilk galibiyetini alırken Antalyaspor yaklaşık 7 ay sonra deplasmanda galip geldi. Kırmızı-beyazlıların son deplasman galibiyeti geçen sezon Nisan ayında Kayseri deplasmanında gelmişti.
Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 12'ye yükseltirken Giresunspor 9 puanda kaldı.
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