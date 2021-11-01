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MAÇ SONUCU |Giresunspor 1-2 Antalyaspor

01.11.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor yaklaşık 7 ay sonra deplasman galibiyeti elde etti. Nuri Şahin'in ilk kurbanı GZT Giresunspor oldu.

MAÇ SONUCU |Giresunspor 1-2 Antalyaspor
Nuri Şahin

Nuri Şahin

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Antalyaspor
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Süper Lig'de 11. haftanın kapanış gününde Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor'a konuk oldu.

Antalyaspor'da futbol sorumlusu görevine getirilen Nuri Şahin, kırmızı-beyazlı takımın başında ilk galibiyetini aldı.

  1. dakikada Fredy'nin golüyle 1-0 öne geçen Antalyaspor ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. 49. dakikada Fredy bir kez daha sahne aldı ve karşılaşma 2-0'a geldi.

Maçın son bölümünde Giresunspor penaltı kazandı. Boffin bir hava mücadelesinde topu kontrol etti. Devamında top elindeyken rakibine omuz attı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+6. dakikada Diabate penaltıyı gole çevirdi ve skor 2-1'e geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Antalyaspor, Giresun deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Nuri Şahin ilk galibiyetini alırken Antalyaspor yaklaşık 7 ay sonra deplasmanda galip geldi. Kırmızı-beyazlıların son deplasman galibiyeti geçen sezon Nisan ayında Kayseri deplasmanında gelmişti.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 12'ye yükseltirken Giresunspor 9 puanda kaldı.

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Süper Lig Antalyaspor Giresunspor
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