MAÇ SONUCU | Konyaspor 1-0 Antalyaspor

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un takımı Konyaspor ile Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 90+2'de Endri Çekici kaydetti. Sağ kanattan Skubic'in taç atışından ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekti. Seken topu, ceza sahası yayında önünde bulan Endri Çekiçi sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu köşeden filelere gönderdi.

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 33 yaparken yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Antalyaspor ise 21 puanda kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

MAÇ ÖZET

14' Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topa yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

22' Doğukan Sinik'in pasına hareketlenen Bünyamin Balcı'nın ceza sahası içinden şutunda kaleci Sehic'ten seken topu Skubic, kale çizgisinden kornere çıkardı.

36.' Bytyqi'nin sol taraftan ortasında, Serdar Gürler'in kafa vuruşunda kaleci Boffin topa iki hamlede sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve devre golsüz sona erdi.

58' Bytyqi'nin pasında ceza yayı üzerinde Mpoku'nun vuruşunda, defanstan dönen topu önünde bulan Cikalleshi, müsait pozisyonda topu auta gönderdi.

81' Çekiçi'nin sol kanattan pasında, Guilherme'nin ceza sahası çizgisine yakın noktadan sert şutunda, top yandan auta çıktı.

85.' Michalak'ın ara pasında kaleci Boffin'den seken topu önünde bulan Ahmed Hassan'ın vuruşunda, top üstten auta gitti.

90+2' ev sahibi ekip öne geçti. Michalak'ın taç atışında ceza sahası içinde Ahmed Hassan'ın indirdiği topa bekletmeden vuran Çekiçi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

