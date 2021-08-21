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MAÇ SONUCU | Manchester City 5-0 Norwich City

21.08.2021 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında son şampiyon Manchester City evinde ağırladığı Norwich City'i 5-0 mağlup etti.

MAÇ SONUCU | Manchester City 5-0 Norwich City

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City ile Norwich City karşı karşıya geldi. Etihad Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 5-0'lık skorla kazandı.

Manchester City, 7. dakikada Norwich kalecisi Tim Krul'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. 16. dakikada Ferran Torres'in attığı gol, VAR uyarısı sonrası faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Bu yaz 117 milyon euro'ya Aston Villa'dan Manchester City'e transfer olan Jack Grealish, 22. dakikada takımının 2. golünü attı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Manchester City adına farkı getiren golleri 64. dakikada Aymeric Laporte, 71. dakikada Raheem Sterling ve 84. dakikada Riyad Mahrez attı.

4 MAÇTA 19 GOL

Norwich'i konuk ettiği son 4 Premier Lig maçını kazanan Manchester City, bu maçlarda toplam 19 gol attı. Norwich ise Premier Lig'de çıktığı son 12 maçın tamamından puansız ayrılırken, bunların 11'inde gol sevinci dahi yaşayamadı.

İlk hafta Tottenham'a deplasmanda 1-0 kaybeden son şampiyon Manchester City, bu sonuçla puanını 3'e yükseltti. Norwich ise Liverpool'un ardından City'e de kaybederek puanla tanışamadı.

Manchester City, gelecek hafta sahasında Arsenal'i ağırlayacak. Norwich ise Bournemouth'u konuk edecek.


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Premier League
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