MAÇ SONUCU | Manchester United 1-1 Milan

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United evinde Milan ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi ve İtalyan ekibi rövanş öncesinde avantajı yakaladı.

Manchester United'a üstünlüğü getiren gol, devre arasında oyuna giren 18 yaşındaki oyuncu Amad Traore'den 50. dakikada geldi. Milan'ın beraberlik sayısını ise 90+2. dakikada Kjaer kaydetti. Milan'da Kessie'nin 11. dakikada attığı gol, VAR uyarısının ardından elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

AC Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Mart tarihinde İtalya'da oynanacak.

