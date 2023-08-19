MAÇ SONUCU: Nefes kesen maçta Galatasaray, Trabzonspor'u Mauro Icardi ile devirdi!

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan ve her iki takımın da birçok pozisyon yakaladığı maçta kazanan taraf sarı - kırmızılılar oldu.

Rams Park'ta oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golü 23. ve 90+3. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti.

Bu skorun ardından ligdeki ilk galibiyetini alan Galatasaray, puanını 4'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Bu sezon ilk kez mağlubiyetle tanışan Trabzonspor ise 3 puanla 8. basamakta yer buldu.

Galatasaray, gelecek hafta İstanbulspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Rizespor'u ağırlayacak.

İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN!

Galatasaray, 6. dakikada Angelino ile gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına gelen topu savunma uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak, sol kanattan gelen İspanyol futbolcunun önüne düştü. Sert bir şut çıkaran Angelino'nun vuruşu kendi arkadaşına çarptı ve az farkla auta gitti.

TRABZONSPOR GOLE YAKLAŞTI!

Karşılaşmanın 8. dakikasında Trabzonspor savunmasından atılan uzun top sonrası sağ kanatta topla buluşan Mahmoud Trezeguet, ceza sahası içindeki Umut Bozok'a pasını aktardı. Bordo - mavili oyuncu, kayarak vurmak istedi ancak yetişemeyince meşin yuvarlak kaleye paralel olarak uzaklaştı.

MAURO ICARDI'DEN KLAS BİTİRİŞ: 1-0!

Maça etkili başlayan Galatasaray, aradığı golü 23. dakikada Mauro Icardi ile buldu. Trabzonspor'un hazırlık pasları yaptığı esnada gerçekleşen hatayı iyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına kaçan Mauro Icardi'yi gördü. Arjantinli yıldız karşı karşıya pozisyonda topun dibine girerek direkten ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Müsabakanın 61. dakikasında sağ kanattan yapılan ortaya hareketlenen Dries Mertens, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından ceza sahası içinde yerde kaldı. Pozisyonun devamında Mauro Icardi'nin vuruşu auta gitti. Belçikalı yıldız bir süre yerde kaldı ve sarı - kırmızılı futbolcular penaltı itirazında bulundu. VAR'ı dinleyen hakem Atilla Karaoğlan, devam kararı verdi ve oyun kaldığı yerden yeniden başladı.

UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

Galatasaray, 65. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Angelino'nun yerden yaptığı ortaya Yunus Akgün'ün vuruşunu kaleci Uğurcan çıkardı. Dönen topa gelişine vuran Mertens'in şutunda ise Uğurcan'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

TORREIRA'NIN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI!

Sarı - kırmızılılar, 66. dakikada gelişen atakta ikinci golü buldu ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. Arka direğe açılan topa Sergio Oliveira'nın yaptığı vuruşu çizgide Lucas Torreira ağlarla buluşturdu fakat yan hakem bayrağını kaldırdı ve pozisyonun ofsyat olduğuna hükmetti.

ICARDI, ICARDI, ICARDI!

Galatasaray, 90+3. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içine yapılan ortaya çok iyi yükselen Mauro Icardi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı üstten ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde yapılan Olimpija Ljubljana maçının 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş ile Cedric Bakambu görev bekledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yendikleri maçta özellikle savunmada rotasyon yapan teknik direktör Okan Buruk, ideal kadrosuna döndü.

Buruk, Olimpija mücadelesinde stoper ikilisinde görevlendirdiği Kaan Ayhan'ı yedeğe çekerken sakatlığı bulunan Emin Bayram'ı kadroya almadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Nelsson ile Abdülkerim'i oynattı.

Okan Buruk, orta sahada ise Berkan'ın yerine Sergio Oliveira'yı sahaya sürdü.

BERKAN İLK KEZ YEDEK

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, bu sezon ilk kez bir resmi maça yedek başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 4, Süper Lig'deki 1 maçına ilk 11 başlayan 25 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde yedeğe çekildi.

ZAHA KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Wilfried Zaha, kadroda yer almadı.

30 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun hafif sakatlığından dolayı riske edilmemek üzere kadroya alınmadığı bildirildi.

TETE, MAÇI STATTA İZLEDİ

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Tete, müsabakayı tribünden izledi.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray'a imza atan Brezilyalı kanat oyuncusu, henüz lisansı çıkmadığı için karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaray taraftarı, Süper Lig'de sezonun ilk iç saha maçına yoğun ilgi gösterdi.

RAMS Park'ta yapılan karşılaşmayı yaklaşık 40 bin sarı-kırmızılı taraftar tribünden izledi.

Trabzonspor için ayrılan bölümde ise 2 bine yakın bordo-mavili taraftar takımlarını destekledi.

KEREM, DEPREMZEDE MİNİK İLE SAHAYA ÇIKTI

Galatasaray'da takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesi seremoniye depremzede bir çocukla çıktı.

Tecrübeli futbolcu, tekerlekli sandalyedeki kız çoğuna İstiklal Marşı sırasında destek oldu.

KUNTZ TRİBÜNDE

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da karşılaşmayı tribünden takip etti.

RAMS Park'ta yapılan müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve yardımcısı Jan-Moritz Lichte de izledi.

TRABZONSPOR'DA TEK FARKLI İSİM

Karadeniz temsilcisinin teknik direktörü Nenad Bjelica, ligin ilk haftasında 1-0 kazandıkları Bitexen Antalyaspor mücadelesinin 11'inde tek değişikliğe gitti.

Bordo-mavili ekip, Uğurcan Çakır, Filip Benkovic, Stefano Denswil, Jens Larsen, Eren Elmalı, Dimitritos Kourmpelis, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut Bozok 11'i ile çıktı.

Trabzonspor'un yedek kulübesinde Muhammet Taha Tepe, Rayyan Baniya, Kerem Şen, Maxi Gomez, Göktan Gürpüz, Doğucan Haspolat, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Tonio Teklic, Enis Destan yer aldı.

Bjelica, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Edin Visca'nın yenine Bardhi'yi 11'de oynattı.

Bordo-mavili ekipte, VavaCars Fatih Karagümrük'ten transfer edilen stoper Rayyan Baniya da ilk kez maç kadrosuna girdi.

