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MAÇ SONUCU: Volkan Demirel, Trabzonspor'u devirdi! Fırtına, 1-0 öne geçmesine rağmen mağlup oldu...

28.01.2023 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan müsabakaya her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Temponun yüksek olduğu ve iki ekibin de üst seviyede mücadele sergilediği maçta kazanan taraf 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla Hatayspor oldu. Ev sahibi takım, bu skorla 5 maç aradan sonra galibiyet aldı. İşte maçtan detaylar...

MAÇ SONUCU: Volkan Demirel, Trabzonspor'u devirdi! Fırtına, 1-0 öne geçmesine rağmen mağlup oldu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'u konuk etti. Büyük bir mücadelenin ve heyecanın yaşandığı karşılaşmada izleyenler adeta hop oturdu hop kalktı. 90 dakika boyunca iki takımın da birçok kez rakip kaleyi yokladığı maçta kazanan taraf geriye düşmesine rağmen Hatayspor oldu.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Ayoub El Kaabi ve 50. dakikada Bertuğ Özgür Yıldırım kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı ise 9. dakikada Enis Bardhi'den geldi.

Bu skorun ardından 5 maçlık kazanamama serisine nokta koyan Hatayspor, puanını 20'ye yükseltti ve 14. sırada yer aldı. İki maç aradan sonra mağlup olan Trabzonspor ise 35 puanla 6. basamakta yer buldu.

Hatayspor, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Trabzonspor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

BAKASETAS'TAN MÜTHİŞ PAS, BARDHI'DEN AKIL DOLU DOKUNUŞ

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Trabzonspor, karşılaşmaya topa hakim olarak başladı. 9. dakikada bordo - mavililerin yıldızı Anastasios Bakasetas, orta alanda buluştuğu topu ceza sahasına hareketlenen Enis Bardhi'ye gönderdi. Yunan futbolcunun uzun pasına kafasıyla akıllıca bir dokunuş yapan Bardhi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

HATAYSPOR ATTI, VAR İPTAL ETTİ

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Müsabakanın 16. dakikasında sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında, topla buluşan Mehdi Boudjemaa süratini konuşturdu ve Vitor Hugo ile girdiği ikili mücadeleden galip ayrılarak çizgiye indi. Fransız futbolcunun ceza sahası içine çevirdiği topu Bertuğ Yıldırım tamamladı ve skora eşitliği getirdi. Golün ardından VAR, hakem Zorbay Küçük'ü pozisyonu incelemesi için uyardı. Monitörde golü izleyen Küçük, Mehdi Boudjemaa'nın Vitor Hugo'nun formasından çektiğini belirledi ve kararını faul olarak belirleyerek golü iptal etti.

EL KAABI, TOPLA İLK BULUŞMASINDA GOLÜ BULDU

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İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, ikinci devreye hızlı başlayan ekip Hatayspor oldu. Ev sahibinde ikinci yarıda oyuna giren El Kaabi, savunmadan gelen uzun topu Bertuğ Yıldırım'ın indirmesiyle önünde buldu. Vitor Hugo'yu ekarte eden El Kaabi'nin şutu direkten ağlarla buluştu ve durum 1-1'e geldi.

BERTUĞ YILDIRIM, HATAYSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

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Golden sonra da ataklarını sürdüren Atakaş Hatayspor, rakip yarı alana yerleşti. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Saba Lobjanidze'nin ceza sahası içine yaptığı ortaya kafasıyla vuran Bertuğ Yıldırım, meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

TRABZONSPOR'DA 2 FARKLI İSİM

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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımının geçen hafta 4-0 galip geldiği İstanbulspor maçına göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

Avcı, ilk 11'de Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün yerine Vitor Hugo ile Bardhi'ye yer verdi.

Trabzonspor, Hatayspor karşısında Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Bartra, Vitor Hugo, Evren Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Gomez ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Bordo-mavili ekipte Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Umut Dilan Bozok, Abdülkadir Ömür, Larsen, Naci Ünüvar, Denswill, Trezeguet, Doğucan Haspolat, Lahtimi yedek kulübesinde forma bekledi.

VOLKAN DEMİREL'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

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Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel ise Süper Lig'deki Galatasaray maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Demirel, söz konusu mücadelede ilk 11'de yer alan Vranjes, Aabid, El-Kaabi, Ribeiro yerine Burak Bekaroğlu, Musa Çağıran, Onur Ergün ve Kaan Kanak'a görev verdi.

Hatayspor, maça Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Musa Çağıran, Boudjemaa, Onur Ergün, Lobjanidze, Kaan Kanak, Bertuğ Özgür Yıldırım ilk 11'i ile başladı.

Bordo-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Abdullah Yiğiter, Ribeiro, Aabid, Kerim Alıcı, El-Kaabi, Ze Luis, Atsu, Engin Can Aksoy, Dudziak, Sadık Baş yer aldı.

Hatayspor'da sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni, maç kadrosunda bulunmadı.

Ev sahibi ekibin oyuncuları, sahaya "Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur" yazılı pankartla çıktı.

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