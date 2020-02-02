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Maç sonunda gerginlik yaşandı

KİLİS HABERLERİ  | 02.02.2020 17:04 | Son Güncelleme

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2’inci Grup’ta Kilis Belediyespor-Gaziantep Ankasspor, karşılaşması sonrası Ankassporu futbolcular, gerginlik çıkardılar.Kilis Belediyespor’un 3-1 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşma sonrası Gaziantep Ankassporlu futbolcular maçın bitiş düdüğü ile birlikte, Kilis Belediyesporlu futbolcuların üzerine yürüdü.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2’inci Grup’ta Kilis Belediyespor-Gaziantep Ankasspor, karşılaşması sonrası Ankassporu futbolcular, gerginlik çıkardılar.
Kilis Belediyespor’un 3-1 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşma sonrası Gaziantep Ankassporlu futbolcular maçın bitiş düdüğü ile birlikte, Kilis Belediyesporlu futbolcuların üzerine yürüdü. Araya Gaziantep Ankassporlu yöneticiler ile bazı sporcular girerek, gerginliği önlemeye çalıştı. Gaziantep Ankassporlu futbolcular, soyunma odasına giderken de gerginlik çıkarmaları üzerine polis devreye girerek olay çıkmasını engelledi.

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İmsak
06:05
Sabah
07:26
Öğle
12:50
İkindi
15:39
Akşam
18:04
Yatsı
19:20

Kilis Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Abide Eczanesi
Merkez
Yedi Aralık Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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