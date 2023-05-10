YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Maça gider gibi çelik kasa hırsızlığına gittiler, aralarında kaptan bile seçtiler

Maça gider gibi çelik kasa hırsızlığına gittiler, aralarında kaptan bile seçtiler

10.05.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 6 kişiden oluşan hırsız grubu, bir oto galeriye girerek içerisinde 70 bin TL nakit para bulunan çelik kasa ve 2 LCD TV’yi çaldı.

Maça gider gibi çelik kasa hırsızlığına gittiler, aralarında kaptan bile seçtiler

Polis tarafından kısa sürede yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, hırsızların çelik kasayı götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, şüphelilerin kendi aralarında olayı gerçekleştirmeden önce kaptan seçtikleri öğrenildi.

Hırsızlık olayı, 8 Mayıs Pazartesi günü sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi’ndeki yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.D.’ye ait oto galerinin arka kapısından içeri giren 6 şüpheli, iş yerine ait, içerisinde 70 bin TL’nin bulunduğu çelik kasa ile 2 LCD TV, monitör ve güvenlik kameralarının bağlı olduğu kasayı alıp kaçtı.

Sabah iş yerini açan esnaf, hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. İhbarın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin G.A., B.S., T.A., M.G., L.B. ve A.T. olduğunu belirledi. Ekipler, 5 şüpheliyi kısa sürede adreslerini belirleyip yakalarken, henüz yakalanamayan diğer şüphelinin ise arandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A., B.S., T.A., M.G. ve A.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık sonrası şüphelilerin çelik kasayı taşıma anlarıysa güvenli kamerasına yansıdı.

ARALARINDA KAPTAN SEÇMİŞLER

Öte yandan, hırsızlık şüphelilerinin hırsızlık olayı öncesinde aralarında bir kaptan seçtiği ortaya çıktı. Şüphelilerden A.T.’ye ’Kaptan Alex’ lakabını koyan grubun, olay yerine geldikleri otomobilin ön kaputunun sol kenarına kaptanlık pazu bandı olarak Türk bayrağı amblemi yapıştırdığı belirtildi.

“ÇOK ŞAŞIRDIM”

İşletme çalışanı bir genç, hırsızlık olayından çalınan çelik kasayı nasıl taşıdıklarına anlam veremediğini söyledi. Çalışan, “En çok şaşırdığımız konu, 90 santim yüksekliğinde, 50 santim genişliğinde bir kasayı 2 kişinin götürmesi oldu. Bayağı efor sarf etmişler, çok şaşırdım. Şahısları yakalayan emniyet ekiplerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşehir Belediyesi Güneş Mahallesi’ne cami yapacakBüyükşehir Belediyesi Güneş Mahallesi’ne cami yapacak
Edirne'de 5'inci kattan düşen kadın öldüEdirne'de 5'inci kattan düşen kadın öldü
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Bolu'da tanıtıldıTürkiye'nin yerli otomobili Togg Bolu'da tanıtıldı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 10 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:14
Sabah
05:47
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
20:00
Yatsı
21:27

Antalya Nöbetçi Eczaneler10 Mayıs Çarşamba

Kavuklu eczanesi
Kas
Okutan eczanesi
Manavgat
Erdem eczanesi
Alanya
Dinçerler eczanesi
Muratpasa
Başak eczanesi
Kepez
Bayir eczanesi
Manavgat
Ada eczanesi
Kemer
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı

50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.