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Maça sahiplendirilmeyi bekleyen köpeklerle çıktılar

02.10.2023 13:36 | Son Güncelleme:
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Süper Amatör Lig takımlarından Sakin Şehir Seferihisarsporlu futbolcular, sezonun ilk maçına barınakta sahiplendirilmeyi bekleyen köpeklerle birlikte çıktı.

Türkiye’nin ilk sakin kenti Seferihisar’ın, Süper Amatör Lig’de mücadele eden takımı Sakin Şehir Seferihisarspor, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü öncesinde farkındalık oluşturmak için sokak hayvanlarıyla sezonun ilk maçına çıktı. Torosgücü Spor takımıyla İzzet Gül Stadyumu’nda oynanan maç öncesi, Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) ve Seferihisar Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonda, sahaya sokak köpekleriyle çıkan Seferihisarlı futbolcular, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve SEHAYDER gönüllüleri ile birlikte fotoğraf çektirdi. Sarı-lacivertli futbolcular, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi çağrısında bulundu.

"FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

SEHAYDER Başkanı Fevziye Özkan, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla, Seferihisar Belediyesi ile çok özel bir etkinlik düzenlendik. Sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak istiyoruz. Merdiven altı üretimi, petshop ve üretim çiftliklerinde denetimsiz üretimin, yurt dışında bavul içinde gelen kayıt dışı hayvanlar popülasyonun artmasına sebep oluyor. 5199 sayılı yasanın uygulanmasını istiyoruz. Başka bir yasaya ihtiyaç yok. Bu anlamlı etkinlik için Seferihisar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi.

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