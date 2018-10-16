Macaristan 1 - 2 Türkiye (Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası)

Türkiye, 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki son maçında Macaristan'ı 2-1 yendi.
Ev sahibi Macaristan, Felcsut kasabasındaki Pancho Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını, Vida'nın 9. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde kapadı.
Ümit Milliler, Deniz Hümmet'in 53 ve Melih Okutan'ın 81. dakikada attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Gruptan çıkma şansı bulunmayan ay-yıldızlılar, 10 maç sonunda 17 puan toplayarak Belçika ve İsveç'in arkasında 3. sırayı aldı.
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