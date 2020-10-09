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Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Keller, yatırımcıları ülkesine davet etti:

SAMSUN HABERLERİ  | 09.10.2020 14:32 | Son Güncelleme

"Macaristan, Orta Avrupa'nın kalbinde batı ile doğu arasında kavşak noktadadır. Benzer büyüklükteki Hollanda veya İsviçre'den daha uygun yatırım koşullarına sahiptir"

Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller, "Macaristan, Orta Avrupa'nın kalbinde batı ile doğu arasında kavşak noktadadır. Benzer büyüklükteki Hollanda veya İsviçre'den daha uygun yatırım koşullarına sahiptir." dedi.

Keller, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı iş birliğiyle düzenlenen "Ticaret ve Yatırım İçin Fırsatlar Ülkesi: Macaristan" konulu web konferansa katılarak konuşma yaptı.

Macaristan'daki yatırım ve iş fırsatları hakkında bilgi veren Keller, "Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler 2 bin yıl önceye dayanmaktadır. Macaristan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine gözlemci devlet olarak davet edilmiştir. Macaristan, Orta Avrupa'nın kalbinde batı ile doğu arasında kavşak noktadadır. Benzer büyüklükteki Hollanda veya İsviçre'den daha uygun yatırım koşullarına sahiptir." dedi.

Avrupa'da ürünlerle ilgili en düşük verginin Macaristan'da olduğuna işaret eden Keller, beş gün içinde şirket kurulabildiğini anlattı.

Yüksek vasıflı iş gücü ve çok yönlü yatırım teşvik sistemi de bulunduğunu dile getiren Keller, Macaristan pazarına ilgi duyan tüm Türk yatırımcıları konsolosluklarına beklediklerini söyledi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da geçmişten bugüne ticari ilişkilerin gelişimi adına en kıymetli unsurun "network" kavramı olduğunu belirtti.

Ekonominin bel kemiğini teşkil eden KOBİ'lerle bilgi, danışmanlık ve iş geliştirme konularında önemli bir network projesi olan Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında bir araya geldiklerini anlatan Murzioğlu, "KOBİ'lerin gelişimi ve iş birlikleri sağlanması amacıyla Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında 2008 yılından bu yana çok sayıda faaliyet gerçekleştirdik. Pandemi şartları dolayısıyla da artık on-line platformlar aracılığıyla bir araya geliyoruz. Uluslararası iş birliklerinin tesis edilmesi amacı çerçevesinde daha güçlü, daha etkin network kurmak adına bugün ülkemiz için önemli hedef pazarlardan biri Macaristan'dır." ifadelerini kullandı.

Konferansta Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı yetkililerince iş insanlarına Macaristan ile ticaret ve yatırım imkanları konusunda bilgi verildi.

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