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Macera olsun diye polise ’Otomobilim çalındı’ ihbarında bulundu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.10.2020 14:48 | Son Güncelleme

Eskişehir’de ’canı sıkıldığı için macera olsun’ diye polise yayan ihbarda bulunan şahıs hakkında soruşxturma başlatıldı.Ankesörlü telefondan Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği’ne yapılan ihbarda bulunan bir kişi otomobilinin çalındığını belirtti.

Eskişehir’de ’canı sıkıldığı için macera olsun’ diye polise yayan ihbarda bulunan şahıs hakkında soruşxturma başlatıldı.
Ankesörlü telefondan Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği’ne yapılan ihbarda bulunan bir kişi otomobilinin çalındığını belirtti. Yapılan inceleme sonucu belirtilen söz konusu araç plakasının traktöre ait olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Kurtuluş mahallesinden ihbar yapan şahsın S.Ö. isimli vatandaş olduğunu belirleyerek şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin, canı sıkıldığı için macera olsun diye ’araç çalındı’ diye ihbarda bulunduğunu belirttiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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