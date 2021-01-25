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Macerasever turistlerin Artos Dağı'nın zirvesindeki kayak görüntüleri nefes kesti

25.01.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Fransa, İsviçre ve Yunanistan'dan gelerek Van'ın Gevaş ilçesindeki 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'nın zirvesine tırmanan 4 turistin, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerden kayakla slalom yaparak inişi nefes kesen görüntülere sahne oldu - İsviçreli Jules Dutour: - "Burada kayak yaparken kendimizi Norveç'te gibi hissettik. Artos Dağı'ndan Van Gölü'ne karşı muazzam bir manzarayla karşı kaymak çok güzel. Dünyanın başka bir yerinde böyle bir imkan yok"

NECAT HAZAR - Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'nın zirvesine tırmanarak kayak yapan turistler, doğal pistlerin Van Gölü manzarasıyla bütünleşen manzarasına hayran kaldı.

Kayak tutkunu Fransız Clarisse Bauwens ile İsviçreli Jules Dutour, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu farklı ülkelerdeki 400'e yakın rotada kayak yapmak için karavanlarıyla yola çıktı.

Bir yılı aşkın sürede 14 ülkeye giderek farklı yükseklikteki dağlarda kayak yapan iki arkadaş, Yunanistan'da tanıştıkları Antoine Cretinon ve Lucie Ginet'le aralık ayında Türkiye'ye geldi.

Birçok yeri gezdikten sonra Van'a ulaşan 4 macerasever turist, metrelerce karın bulunduğu Gevaş ilçesinde yer alan 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'na tırmanmaya karar verdi.

Yaklaşık 4,5 saat süren zorlu tırmanışla zirveye ulaşan turistler, kısa molalarla sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerden kayakla slalom yaparak iniş yaptı.

Turistlerin Van Gölü'nün eşsiz manzarasına karşı kayak yaparken kaydettikleri görüntüler nefes kesti.

- "Kendimizi Norveç'te gibi hissettik"

Turistlerden Jules Dutour, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en güzel ve eğlenceli kayak tecrübelerinden birini Van'da yaşadıklarını söyledi.

Kayak turunu planlarken yaptıkları araştırma sırasında Artos Dağı'nı belirlediklerini anlatan Dutour, şöyle konuştu:

"Burada kayak yaparken kendimizi Norveç'te gibi hissettik. Artos Dağı'ndan Van Gölü'ne karşı muazzam bir manzaraya karşı kaymak çok güzel. Dünyanın başka bir yerinde böyle bir imkan yok. Çok güzel bir kar ve hava var. Nerede kayak yapılır, nerede adrenalin yaşanır diye araştırma yaparken burayı bulduk. Yunanistan'dan sonra aralık ayı başında Türkiye'ye geldik. Türkiye'de 3 ay kalacağız ve kayak yapılacak tüm dağları gezeceğiz."

Lucie Ginet ise Artos Dağı'ndan Van Gölü'nün eşsiz manzarasına karşı kayak yapmanın kendileri için güzel bir anı olduğunu belirtti.

Beklemedikleri kadar iyi bir zamanlama olduğunu aktaran Ginet, "Hava çok güzel, kar muhteşem. Kendimizi Norveç'te hissettik. Dağa 4 saate tırmandık. Tırmanmadan önce haritadan gideceğimiz yönü belirliyor ve çok riskli yerlerden geçmemeye dikkat ediyoruz." dedi.

Antoine Cretinon da Türkiye'de gittikleri her yerde çok iyi karşıladıklarını ifade ederek, "Burada insanlar çok sıcak kanlı. Artos'a tırmanırken geçtiğimiz köydeki çocuklar bizimle yakından ilgilendi. Onlarla birlikte kayak yaptık, malzemelerimizi anlattık. Dilimizi bilmeseler bile hep bir şeyler anlatmaya, bizimle bir şeyler paylaşmaya çalıştılar. Bu maceralarımızı sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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