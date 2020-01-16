YURTHABER
  4. Maçın ardından

Maçın ardından

ANTALYA HABERLERİ  | 16.01.2020 21:01 | Son Güncelleme

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" - Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: "Rövanşta turu geçecek skoru elde edeceğimizden eminim"

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Antalyaspor'un küme düşe hattında olmaması gerektiğini belirterek, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Tamer Tuna, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahalarında 4-3 yendikleri Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, daha önce çalıştırdığı Göztepe ile oynanan kupa maçıyla Antalyaspor kariyerine başlamasının kendisi adına bir avantaj olduğunu aktararak, aynı takımla arka arkaya bir lig ve yine bir kupa maçı oynayacaklarını belirtti.

Yaptıkları çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını ifade eden Tuna, "Antalyaspor ligde küme düşme hattında olmamalı. Biz inançlıyız. Bu inancı da güçlendirecek olan bu tür kazanımlar olabilir. Ama en önemlisi oyuncularımızın bu değere sahip olduklarını hissettirebilmek." diye konuştu.

Teknik direktör Tuna, şu anda odaklandıkları tek şeyin pazar günü oynayacakları lig maçı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Göztepe, maçı ile devam edeceğiz. Tanıdığımız bir takım olduğu için belki avantaj. Ama Göztepe, her zaman skora etki edebilecek oyunculara sahip. Şayet, pazar günü lige iyi bir başlangıç yaparsak, bunun kupanın ikinci maçına da olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Turu geçtiğimiz anda hedefimizin daha da büyüyeceğini biliyoruz. Adım adım ilerlemeye bugün başladık. Umarım daha sağlam adımlarla Antalyasporumuzu sezon sonunda Süper Lig'de devam eden, düşme hattında yukarılarda bir takım olarak görürüz. İnancımızı da sonuna kadar taşıyoruz."

- Ersan Parlatan: "İyi bir takımız"

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan da Antalyaspor'u aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederek, stada gelen taraftarların ve ekran başındakilerin bol gollü bir karşılaşma izlediklerini söyledi.

Deplasmanda üç gol atmalarına karşın maçı kaybetmelerinin üzücü olduğunu dile getiren Parlatan, "Sonuç itibarıyla bu iki ayaklı bir karşılaşma. İzmir'deki rövanşta turu geçmek için şansımız var. Rövanşta turu geçecek skoru elde edeceğimizden eminim. İyi bir takımız. Bugün bunu zaman zaman gösterdik. Özellikle bir ve üçüncü gol, takımımız adına güzel gollerdi. Haftaya çarşamba turu atlayacağımızdan eminiz." şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama... Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama...
Vali Karaloğlu, turizm fuarına katıldıVali Karaloğlu, turizm fuarına katıldı
Kask sayesinde olası ölümden döndüKask sayesinde olası ölümden döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Antalyaspor Teknik Direktör Tamer Tuna Göztepe

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Antalya Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:38
Sabah
08:02
Öğle
13:12
İkindi
15:49
Akşam
18:11
Yatsı
19:30

Antalya Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Doruk Eczanesi
Muratpasa
Erkin Eczanesi
Muratpasa
Güven Eczanesi
Muratpasa
Tola Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Eczanesi
Muratpasa
Baraj Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Antalya’da Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü Operasyonu: 10 Gözaltı

Antalya’da Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü Operasyonu: 10 Gözaltı

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Dedikodular fırsatçılığa döndü

Dedikodular fırsatçılığa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.