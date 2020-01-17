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  4. Maçın ardından

Maçın ardından

İZMİR HABERLERİ  | 17.01.2020 22:00 | Son Güncelleme

Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu: "Aldığımız mağlubiyeti önümüzdeki haftalarda telafi etmeye çalışacağız" - Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "Ligin önemli takımlarından birine karşı önemli bir galibiyet aldık"

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de Giresunspor'a 3-0 mağlup olan Ekol Göz Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, yenilgiyi önümüzdeki haftalarda telafi etmeye çalışacaklarını söyledi.

Mutlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, böyle bir skor almayı istemediklerini kaydetti. İlk yarıda iyi bir oyun ortaya koyup, pozisyon da bulmalarına rağmen kalelerinde golü gördüklerini belirten Mutlu, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda skoru dengelemek için risk aldık. Risk alınca bu sefer başka goller de yedik. Oyun olarak bugün çok iyi oynamadık, eski tempomuzu bulamadık. Tabii ki futbolda bunlar var. Aldığımız mağlubiyeti önümüzdeki haftalarda telafi etmeye çalışacağız."

- Hakan Kutlu: "Önemli bir galibiyet aldık"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu da iyi bir futbol ortaya koyduklarını ve müsabakadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında 7-8 net gol pozisyonuna girdiklerini belirten Kutlu, şunları kaydetti:

"Oyuncularımıza güvendiğimizi her zaman söyledik, onlar da bizi yanıltmadılar. Ligin önemli takımlarından birine karşı önemli bir galibiyet aldık. Şimdi önümüzde Ümraniyespor maçı var. Deplasmanda aldığımız galibiyetin anlamlı olabilmesi için içerideki maçı da mutlaka kazanmamız gerekiyor ki ilk 6’ya girebilmek adına önemli bir iş gerçekleştirelim."

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Anahtar Kelimeler:
Ekol Göz Menemenspor Futbol Giresunspor TFF 1. Lig

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