Maçın ardından

RİZE (AA) - Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Skoda'nın ilk maçında iki gol atması ve karşılaşmayı kazanmamız bizi sevindirdi. Rakibe çok net pozisyon vermedik." dedi.

Kartal, mücadelenin ardından düzenlediği basın toplantısında, hafta içinde yeni transferlerin takıma adapte olmaları açısından önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gençlerbirliği'nin doğrudan rakipleri olduğu için bir akıl ortaya koymaları gerektiğine değinen Kartal, "Oynadığımız oyun dışarından vasat gibi görünebilir. Bunu biz bilerek böyle yaptık. Öyle bir takımla oynuyorsunuz ki bir anda oyunu koparabiliyor. Sabırlı bir şekilde oynadık. Stratejimizi 60-70 dakika sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Şuursuzca saldırarak rakibe arkada boş alan bırakmamaya çalıştıklarının altını çizen Kartal, şöyle devam etti:

"Her şey planladığımız gibi gitti. Bugün kazandık. Plana uygun davranan oyuncularımızı tebrik ediyorum. Sonuç olarak ikinci yarıyı istediğimiz stratejide tamamladık. Skoda'nın ilk maçında iki gol atması ve karşılaşmayı kazanmamız bizi sevindirdi. Rakibe çok net pozisyon vermedik. Taktiğimiz karşısında oyunları tıkandı. Sonuç olarak iyi bir galibiyet aldık. Bu galibiyetimizi taraftarlarımıza camiamıza armağan ediyoruz."