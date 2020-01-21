Maçın ardından

"Öncelikle çok iyi bir savunma yaptık. Futbolculara ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Burada yardımlaşma, dayanışma ve mücadele vardı. Bununla birlikte direnç de artıyor, inanç da artıyor. 0-0'ın en büyük nedeni bu. Üç Süper Lig takımını eleyince bu tür maçları oynamaya alıştık. Artık Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, hangisi gelirse gelsin aynı mücadeleyi göstereceğimize inanıyoruz. Artık kurayı bekleyeceğiz. Biz inanıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Disiplinimiz var. Ligi de çok iyi bilen hocamız var. Oynadığı oyun sistemi oturdu. Gol yemedikçe gol atma şansımız da yükseliyor. Bundan sonrası için de umutluyuz."

Karşılaşmaya deplasmanda attıkları bir golün avantajıyla başladıklarını anlatan Özçelik, "Neticede Başakşehir'in ilk yarılarda sonuca gittiğini biliyorduk. İlk yarı 0-0 bitince ikinci yarı umutlandık. Futbol adına güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Taraflı, tarafsız tüm kamuoyunun beğenisini ve takdirini aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

- Okan Buruk: "Bizim için de hayırlısı böyleymiş"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, girdikleri birçok pozisyonu değerlendiremediklerini, rakip kalecinin kritik pozisyonları kurtardığını, Kırklarelispor'un karşılaşmayı kaybetmemek adına çok iyi mücadele ettiğini vurguladı.

Kırklarelispor taraftarlarını tebrik eden Buruk, şunları kaydetti:

"Günün sonunda rakibimizin istediği oldu, 0-0'lık beraberlikle elenmiş olduk. Bizim için de hayırlısı böyleymiş. Turu geçmek istiyorduk, tura devam etmek, kupaya kadar gitmek istiyorduk ama olmadı, nasip değilmiş. İlk maçtaki oyun, ilk maçtaki saha avantajımızı kullanıp daha rahat bir şekilde buraya gelebilirdik. Burada tabii ki benim biraz tercihim oldu, özellikle daha az forma bulan oyuncularımıza yer vermiştim. Bu da benim tercihimdi. Baktığımızda kupadan elendik ama önümüzde hem UEFA Avrupa Ligi, hem de Süper Lig fikstürü var."

Okan Buruk, Avrupa'da üst turlara çıkabilmek için mücadele edeceklerini ifade ederek, "Bunu istiyoruz. Ligde özellikle son maçları çok iyi oynayan bir takımız. Buna aynı şekilde devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

