TFF 1. Ligin 20. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, tam hazır olmadıkları dönemde alınan 1 puanın çok önemli olduğunu söyledi.

Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok ağır bir sahada yapılan iyi mücadeleden dolayı iki takımın futbolcularını da kutladı.

Karşılaşmanın temposunun son dakikaya kadar hep en yüksek seviyede olduğunu ifade eden Özköylü, "Geçen haftaki Adana Demirspor maçının son yarım saatindeki geri dönüş, geriden gelip 2-2’yi yakalamak ve orada takımın enerjisinin yükselmesi, bu haftaya çok ciddi anlamda sirayet etti. Takımın enerjisi ve sahadaki mücadelesi çok iyiydi. Karşımızdaki takım bu ligin çok üstünde bir kadroya sahip, çok yetenekli ve üst seviye oyunculardan kurulu. Önemli bir takım. Kupada Beşiktaş'ı elemiş böyle bir takıma karşı maçı kazanabilirdik." dedi.

Boluspor'un yediği tek gole neden olan penaltı hakkında da değerlendirme yapan Özköylü, "Verilen penaltı tartışılır. Bence çok ağır bir karar. Böyle bir penaltıyı hakemler kovalasalar en az her maçta 3 tane penaltı çıkar. Bence çok ağır bir karar. Ama yapacak bir şey yok. Bugünkü oyuncuların sahadaki mücadelesinden çok çok memnunum." diye konuştu.