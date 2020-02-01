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Maçın ardından

BOLU HABERLERİ  | 01.02.2020 21:00 | Son Güncelleme

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: "Bizim tam hazır olmadığımız bir dönemde alınan 1 puan çok önemli" - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: - "Bizim için hedef Süper Lig. Kupada ise gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"

TFF 1. Ligin 20. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, tam hazır olmadıkları dönemde alınan 1 puanın çok önemli olduğunu söyledi.

Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok ağır bir sahada yapılan iyi mücadeleden dolayı iki takımın futbolcularını da kutladı.

Karşılaşmanın temposunun son dakikaya kadar hep en yüksek seviyede olduğunu ifade eden Özköylü, "Geçen haftaki Adana Demirspor maçının son yarım saatindeki geri dönüş, geriden gelip 2-2’yi yakalamak ve orada takımın enerjisinin yükselmesi, bu haftaya çok ciddi anlamda sirayet etti. Takımın enerjisi ve sahadaki mücadelesi çok iyiydi. Karşımızdaki takım bu ligin çok üstünde bir kadroya sahip, çok yetenekli ve üst seviye oyunculardan kurulu. Önemli bir takım. Kupada Beşiktaş'ı elemiş böyle bir takıma karşı maçı kazanabilirdik." dedi.

Boluspor'un yediği tek gole neden olan penaltı hakkında da değerlendirme yapan Özköylü, "Verilen penaltı tartışılır. Bence çok ağır bir karar. Böyle bir penaltıyı hakemler kovalasalar en az her maçta 3 tane penaltı çıkar. Bence çok ağır bir karar. Ama yapacak bir şey yok. Bugünkü oyuncuların sahadaki mücadelesinden çok çok memnunum." diye konuştu.

Özköylü, Boluspor'un devre arasında 9 transfer yapan yeni bir takım olduğunu da işaret ederek, "Daha 1 gün önce gelen oyuncumuzu mecburiyetten oynatmak zorunda kalıyoruz. Diğer oyuncularımız her geçen gün takıma adapte oluyorlar. Daha iyi uyum sağlamaya başlıyorlar. Sakat oyuncularımızın da takıma katılması bizim kadro kalitemizi ve derinliğimizi daha yukarılara çıkarıyor. Bu oyunun devamını mutlak surette önümüzdeki maçlarda getirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün sahada kazanmayı hak eden bir Boluspor olduğuna da vurgulayan Özköylü, "Onlardan daha iyi oynadık belli bölümlerde. Neticede 1 puanla sahadan ayrıldık. Bizim tam hazır olmadığımız bir dönemde alınan 1 puan çok önemli. Erzurumspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Erkan Sözeri: "İlk yarıda beklemediğimiz kadar kötü oynadık"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise Bolu'ya çok zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını bilerek geldiklerini belirtti.

Boluspor'un alt sıralardan kurtulmak için mücadele ettiğine dikkati çeken Sözeri, "Aslında kadro yapısı itibarıyla daha üst sıralarda olabilecek bir takımla oynadık. Dolayısıyla maçın zor olacağı ortadaydı, öyle de oldu. Onun için hem hava durumu, hem sahanın durumu biraz güçlü orta saha ile başlamak istedik. Ama ilk yarıda beklemediğimiz kadar kötü oynadık, kötü mücadele ettik. Bizim takımın böyle mücadele etmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sözeri, karşılaşmanın devre arasında futbolcuları ile yaptığı konuşma neticesinde ikinci yarıya toparlanarak çıktıklarını aktararak, "İkinci yarı daha iyi şeyler yaptık. Ama maalesef yine finalleri yapamadık. Girdiğimiz gol pozisyonları var. Rakibin de var. Maç gitti geldi. Sonuçta deplasmanda alınan 1 puan diyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Önlerinde Trabzonspor ile oynayacakları bir kupa maçı olduğunu anımsatan Sözeri, "Onu da iyi şekilde bitirip yolumuza devam edeceğiz. Bizim için hedef Süper Lig. Kupada ise gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." yorumunu yaptı.

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