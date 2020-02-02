Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Giresunspor'la 1-1 berabere kalan Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, önemli bir avantajı kullanamadıklarını belirtti.

Bayram Toysal, maçından ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zor bir müsabaka oynadıklarını ve her iki yarıda da dengeli bir futbol ortaya koyduklarını aktardı.

Giresunspor'un organize bir takım olduğunu vurgulayan Toysal, "Bundan sonraki maçlar için çıkaracağımız çok ders var. İkinci yarının henüz başı. Alınan 1 puan var. Çok ciddi avantajı kaçırdık. Bu tarz avantajların gelecek haftalarda yine olacağını düşünerek, önümüze bakıyoruz. Alınan bir puan önemli. Önümüzdeki maçlarda bunu telafi edecek gücümüz de inancımız da var." diye konuştu.

- Kutlu: "İyi futbol ortaya koyduk"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Rakibe gol olan pozisyon dışında şut imkanı tanımadıklarını dile getiren Kutlu, hedeflerinin ilk 6 içerisine girmek olduğunu belirtti.

Hatay'a kazanmak için geldiklerini anlatan Kutlu, "İyi futbol ortaya koyduk. Bundan sonra oynayacağımız maçlarda da bu futbolumuzu devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

