İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 21. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a 3-0 mağlup olan Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, teknik adamlık kariyerinin en kötü takımını gördüğünü belirterek, durumu değerlendireceklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşyürek, "Ümraniye'de 95. maçıma çıktım. Ne hocalık hayatımda ne Ümraniyespor'da bu kadar kopuk, dağınık, istek ve arzudan uzak maçım olmamıştı. Sorumluluk tamamen bana ait. Gerekli değerlendirmelerini yapacağız. Devre arası giden, gelen oyuncularımız oldu. Takımsal formatta ikinci yarı iyi bir form yakalayamadık." ifadelerini kullandı.

Takımda çok sayıda kiralık oyuncu bulunduğunu aktaran Taşyürek, "5 kiralık oyuncumuz var ve bu çocuklar gelecek vaat eden oyuncular. Trabzon, Başakşehir, Beşiktaş gibi kulüplerden aldığımız futbolcular. Maç sayılarının az olması ve genç olmaları ligin zorlu döneminde sorumluluk konusunda sıkıntı yaşattı. Sinerjiyi hayata geçiremedik." diye konuştu.

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