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Maçın ardından

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.02.2020 16:29 | Son Güncelleme

Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek: "Sorumluluk tamamen bana ait. Gerekli değerlendirmelerini yapacağız" - Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: "Galibiyet bizi havaya sokmayacak, daha çok çalışacağız"

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 21. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a 3-0 mağlup olan Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, teknik adamlık kariyerinin en kötü takımını gördüğünü belirterek, durumu değerlendireceklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşyürek, "Ümraniye'de 95. maçıma çıktım. Ne hocalık hayatımda ne Ümraniyespor'da bu kadar kopuk, dağınık, istek ve arzudan uzak maçım olmamıştı. Sorumluluk tamamen bana ait. Gerekli değerlendirmelerini yapacağız. Devre arası giden, gelen oyuncularımız oldu. Takımsal formatta ikinci yarı iyi bir form yakalayamadık." ifadelerini kullandı.

Takımda çok sayıda kiralık oyuncu bulunduğunu aktaran Taşyürek, "5 kiralık oyuncumuz var ve bu çocuklar gelecek vaat eden oyuncular. Trabzon, Başakşehir, Beşiktaş gibi kulüplerden aldığımız futbolcular. Maç sayılarının az olması ve genç olmaları ligin zorlu döneminde sorumluluk konusunda sıkıntı yaşattı. Sinerjiyi hayata geçiremedik." diye konuştu.

- Şimşek: "Galibiyet bizi havaya sokmayacak, daha çok çalışacağız"

Birkaç gün önce Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un başına geçen ve ilk maçından galibiyetle ayrılan teknik direktör Yusuf Şimşek ise şunları kaydetti:

"Futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Üç günde fiziksel bir şey veremedik ama mental olarak iyi futbolcu olduklarını anlattık. Onlar da sahada her şeyi yaptı. Balıkesir büyük bir camia. Bu galibiyet taraftarımıza, yönetimimize armağan olsun. Galibiyet bizi havaya sokmayacak, daha çok çalışacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Futbol Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek Yusuf Şimşek

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