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Maçın ardından

SİVAS HABERLERİ  | 09.02.2020 19:41 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: - "Gol yememize rağmen oyundan kopmadık ve golümüzü bulduk. İlk yarıda iyi oynadığımız dönemlerde de son paslara biraz dikkat edebilseydik rahatlıkla galip gelebileceğimiz bir maçtı"

Maçın ardından

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 21. haftasında sahalarında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçta geriye düşmelerine rağmen oyundan kopmadıklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir lig maçı olduğunu ifade etti.

Karşılaşmanın Sivasspor açısından kritik olduğunu belirten Çalımbay, "Mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Bundan 2 gün önce kupa maçı oynadık, bugün maalesef takımımızı etkileyecek 5-6 sakatımız vardı. Kulübemizde de müdahale edecek şekilde ofansif oyuncumuz yoktu." diye konuştu.

Her şeye rağmen maçın başından sonuna kadar mükemmel bir oyun oynadıklarını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Gol yememize rağmen oyundan kopmadık ve golümüzü bulduk. İlk yarıda iyi oynadığımız dönemlerde de son paslara biraz dikkat edebilseydik rahatlıkla galip gelebileceğimiz bir maçtı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Hiçbir mazeret değil, gerçekten mükemmel bir oyun oynadık. Sadece Gaziantep'te istediğimiz oyunu oynayamadık, orada biraz değişik şeyler oldu, hakem arkadaşlarımız... Bugün tabii ki üzüldüğümüz şeylerden bir tanesi, bir kere de bizim için VAR'a... Şu anda Türkiye'de en çok gol atan takımlardan bir tanesiyiz ama maalesef bir tane bile penaltımız yok. Penaltı pozisyonumuz mu yok, bir sürü var. Bir VAR'a gitseler belki bir bakarlar, ince bir şey görürler. VAR'daki hakem arkadaşlarımız Çaykur Rizespor maçında 1 santimetre ile golümüzü yedi. Şuna da bir bakabilirlerdi."

- "Trabzon'da çok önemli bir maç oynayacağız"

Takımının oyunundan çok memnun olduğunu dile getiren Çalımbay, yollarının çok uzun olduğunu ifade etti.

Ligde gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Çalımbay, "Trabzon'da çok çok önemli bir maç oynayacağız. Gerçekten bizim için de Trabzonspor için de önemli. Burada tek hedefimiz puan veya puanlarla dönmek. Takımıma inanıyorum eğer eksik arkadaşlarımız da gelebilirse inşallah, çoğunun gelebileceğini zannetmiyorum ama gelebilirlerse daha alternatifli bir kadroyla gitmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Hakemler bizimle ilgili VAR'a gitmiyor"

Bir gazetecinin hakemlerin Sivasspor lehine hiç penaltı kararı vermediğini sorması üzerine Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vermezler, bizimkine bakmazlar. Bir sürü penaltı pozisyonumuz var. Hakemler bizimle ilgili VAR'a gitmiyor, bir gitseler belki görecekler. Biz ligde bir tane penaltı atamadık. Mütevazı ve iyi bir takımız, kimseyle işimiz gücümüz olmuyor. Bizim onlara saygı gösterdiğimiz gibi onların da bize saygı göstermeleri gerekiyor, hakkımızsa vermeleri gerekiyor. Hakem arkadaşımız onun dışında iyi bir maç yönetti ama o pozisyonda VAR'a gitseydi çok daha farklı bir şeyler çıkacaktı. Pes etmek yok, sonuna kadar elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz, her türlü mücadele edeceğiz. Takımıma güveniyorum, eksik de olsa bugün gerçekten muhteşem oynadılar."

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