Maçın ardından

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 21. haftasında sahalarında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçta geriye düşmelerine rağmen oyundan kopmadıklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir lig maçı olduğunu ifade etti.

Karşılaşmanın Sivasspor açısından kritik olduğunu belirten Çalımbay, "Mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Bundan 2 gün önce kupa maçı oynadık, bugün maalesef takımımızı etkileyecek 5-6 sakatımız vardı. Kulübemizde de müdahale edecek şekilde ofansif oyuncumuz yoktu." diye konuştu.

Her şeye rağmen maçın başından sonuna kadar mükemmel bir oyun oynadıklarını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Gol yememize rağmen oyundan kopmadık ve golümüzü bulduk. İlk yarıda iyi oynadığımız dönemlerde de son paslara biraz dikkat edebilseydik rahatlıkla galip gelebileceğimiz bir maçtı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Hiçbir mazeret değil, gerçekten mükemmel bir oyun oynadık. Sadece Gaziantep'te istediğimiz oyunu oynayamadık, orada biraz değişik şeyler oldu, hakem arkadaşlarımız... Bugün tabii ki üzüldüğümüz şeylerden bir tanesi, bir kere de bizim için VAR'a... Şu anda Türkiye'de en çok gol atan takımlardan bir tanesiyiz ama maalesef bir tane bile penaltımız yok. Penaltı pozisyonumuz mu yok, bir sürü var. Bir VAR'a gitseler belki bir bakarlar, ince bir şey görürler. VAR'daki hakem arkadaşlarımız Çaykur Rizespor maçında 1 santimetre ile golümüzü yedi. Şuna da bir bakabilirlerdi."