YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Maçın ardından

Maçın ardından

ERZURUM HABERLERİ  | 10.02.2020 18:40 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktör Yardımcısı Mehmet Şimşek: - "Bundan sonra kaybedilecek her puan seni şampiyonluktan uzaklaştırıyor. Daha sakin olmak lazım, panik yapmamak lazım. Çünkü bizim takımın kalitesinde bu var. Sakin olabilirsek bu ligin üstünde bir takımız" - Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta: - "Erzurumspor'un da çok net pozisyonları yoktu. İkinci yarı pozisyon anlamında bir pozisyon harici net pozisyonumuz olmadı. Maçın hakkı aslında sanki beraberlik gibiydi"

TFF 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Keçiörengücü'nü 1-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktör yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bundan sonra kaybedilecek her puan seni şampiyonluktan uzaklaştırıyor. Daha sakin olmak lazım, panik yapmamak lazım. Çünkü bizim takımın kalitesinde bu var. Sakin olabilirsek bu ligin üstünde bir takımız." dedi.

Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı çok iyi oynayamadıklarını söyledi.

İkinci yarı oyunu dengelediklerini aktaran Şimşek, "İkinci golü bulduk ve korumayı da bildik. Kazanma isteğimizi çok iyiydi." yorumunu yaptı.

Şimşek, maç sonu yaşananlar hakkında şunları dile getirdi:

"Kartlar canımızı sıktı. Önümüzdeki hafta için bayağı cezalı oyuncumuz oldu. Birçok oyuncumuz 3 sarı kartlı duruma düştü. Pote ve İbrahim Akdağ ligde cezalı duruma düştü. Bunlar bizim için sıkıntılı bir durum olacak ama geniş bir kadroya sahibiz. İlk yarı biraz panik yaptık. Maçtan önce de devre arasında da bunu söyledik. Sakin olursak bizim takım daha iyi oynar. Sakin olmamız lazım ama oyuncular bir an önce gol atmak istiyorlar. Bazen 90. dakikada gol atıp maçı kazanabiliyorsunuz. Artık kolay maçta yok. Her takım bize karşı ekstra ekstra motiveli çıkıyor. Bundan sonra kaybedilecek her puan seni şampiyonluktan uzaklaştırıyor. Daha sakin olmak lazım, panik yapmamak lazım. Çünkü bizim takımın kalitesinde bu var. Sakin olabilirsek bu ligin üstünde bir takımız."

- Özbalta: "İyi mücadele ettik"

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise sezonun ikinci yarısına başladıktan sonra 3 maçta bir puan kazandıklarını hatırlattı.

Oynadıkları müsabakalarda iyi oyun oynadıklarını anlatan Özbalta, "Mücadele gücü yüksek, hakemin son düdüğe kadar oyunu bırakmayan bir takımım var. Bu anlamda mutluyum, gururluyum." dedi.

Özbalta, Erzurumspor karşısında başa baş oynayan takımı olduğuna değinerek, şunları ifade etti:

"Keçiörengücü'nün amacı ligi ilk altıda bitirmek. Bugünde buraya o doğrultuda geldik. Elimizde bazı avantajlar vardı, önceki maçlarda bunları kaybettik. Buraya kazanmak için geldik ve kazanmak adına oynamaya çalıştık. Az gol atan ve az gol yiyen bir takımız. Bugün Erzurumspor'un da çok net pozisyonları yoktu. İkinci yarı pozisyon anlamında bir pozisyon harici net pozisyonumuz olmadı. Maçın hakkı aslında sanki beraberlik gibiydi. Tabii ki futbol. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık, iyi mücadele ettik."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri maç sonunda yaşanan olaylarda kırmızı kart gördüğü için basın toplantısına çıkamadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Erzurum Keçiörengücü Maçın ardından

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Otogarın yıkım başladı

Otogarın yıkım başladı

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

DSİ Konya’da asırlık projeleri adım adım hayata geçiriyor

DSİ Konya’da asırlık projeleri adım adım hayata geçiriyor

Erzurum Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:08
Öğle
12:34
İkindi
15:24
Akşam
17:50
Yatsı
19:10

Erzurum Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Yıldızkent Kavşak Eczanesi
Palandoken
Hürriyet Eczanesi
Yakutiye
Bayramoğlu Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Erzurum'da eğitime kar engeli

GÜNCELLEME - Erzurum'da eğitime kar engeli

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.