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Maçın ardından

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.02.2020 22:00 | Son Güncelleme

Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: "İnanılmaz derecede üzgünüm. Oyuncularım da inanılmaz derecede üzgün. Bu maçı hiç oynanmamış sayıyoruz" - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı: "İnşallah galibiyetle devam ederiz"

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'a kendi evinde 5-0 mağlup olan Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek, son derece üzgün olduklarını belirterek karşılaşmayı hiç oynanmamış saydıklarını söyledi.

Yusuf Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk 10 dakikasında gidişatın belli olduğunu belirtti.

Maçta son derece kötü bir futbol oynadıklarını vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:

"Futbol adına açıkçası çok fazla bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. İnanılmaz derecede üzgünüm. Oyuncularım da inanılmaz derecede üzgün. Bu maçı hiç oynanmamış sayıyoruz. Gerçekten öyle saymak zorundayız. Geçen hafta galip geldiğimiz maçtan sonra da hatalarımızı söylemiştik. Bu maçtan sonra da hatalarımızı oturup konuşacağız. Balıkesir camiasına en iyisini yapmaya çalışacağız. En layık bir şekilde bu hafta çalışacağız. İnşallah bu maçı önümüzdeki hafta telafi edeceğiz."

- Çıkırıkçı: "Bizim için çok iyi bir maç oldu"

Deplasmanda farklı galibiyet elde eden İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Oyuncularını tebrik eden Çıkırıkçı, "Bizim için çok iyi bir maç oldu. Deplasmanda galip geldik. Tabii ki herkesin istediği bir olay. İyi hazırlandık. Çocukların hepsini tebrik ederim. Çok güzel oynadılar. İnşallah bunu haftaya kendi evimizde de devam ettiririz, galibiyetle devam ederiz." diye konuştu.

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