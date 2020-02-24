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Maçın ardından

RİZE HABERLERİ  | 24.02.2020 23:35 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Maalesef son dakikada yediğimiz golle kaybettik. Taraftarlarımızdan kaybettiğimiz için özür diliyorum" - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: "Son dakika galibiyeti çok önemli, lider olmak önemli"

RİZE (AA) - Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir'e sahasında 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Maalesef son dakikada yediğimiz golle kaybettik. Taraftarlarımızdan kaybettiğimiz için özür diliyorum." dedi

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın başından sonuna kadar kaybetmemek, önce üç puan en kötü bir puan için oynadıklarını belirtti.

Rakibin 60. dakikadan sonra yorulacağını bildiklerini ifade eden Kartal, "Ligin en çok koşan takımı olduğumuzu biliyorduk. Bütün planlarımız tuttu. Maçı 70. dakikadan sonra kazanmayı hak eden oyun oynadık. Maalesef son dakikada yediğimiz golle kaybettik. Taraftarlarımızdan kaybettiğimiz için özür diliyorum. Oyuncuların mücadelesini kutluyorum." diye konuştu.

Alacakları bir puanın kendileri için moral olacağına dikkati çeken Kartal, "Bir maçımız eksik ve 24 puanımız var. Üç haftadır kaybediyoruz ve zor bir periyoda giriyoruz. Üzerimizde moral bozukluğu var. Biz profesyoneller bunu toparlayacağız." şeklinde konuştu.

Maç 1-1 devam ederken kendisi için "istifa" diye bağrılmasının üzüntüsünü yaşadığını aktaran Kartal, şunları kaydetti:

"Futbolun dışına çıkan şeyler. Burada herkesin bir hayatı, ekmek parası, kariyer planı var. Burada kul hakkı yeniliyor gibi görünüyor. Bu işi yapanları yaptıranları Allah'a havale ediyorum. Bu dünyada, öbür dünyada bedelini ödeyecekler. Ben işimi iyi yapmaya çalışıyorum. Bu takım ligin en iyi takımı, ekonomisi ve kadro derinliği ile en iyi takım ve bugün lider oldu. Bütçemiz belli. İstifa diye bağırarak takımın enerjisini alıyorlar. Ben bunları hak etmiyorum. "

- Okan Buruk: "Yediğimiz gol bireysel hataydı"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, rakibin bekleyerek, savunma yaparak, topun arkasına geçeceğini bilerek oyuna başladıklarını söyledi.

İlk yarıda sahaya doğru yayıldıklarına dikkati çeken Buruk, "Pozisyon bulduk ve gol bularak soyunma odasına 1-0 önde girdik. İkinci yarı bireysel hata ile beraberlik oldu. 1-1'den sonra yakaladığımız pozisyonlar var. Son 15 dakika rakibimizin de pozisyonları vardı. Pozisyonları sonlandırmada daha iyi işler yapabilirdik. Çok pozisyona girdik. Son dakika galibiyeti çok önemli, lider olmak önemli." şeklinde konuştu.

Buruk, Rize'nin çok sevdiği, değer verdiği bir şehir olduğuna değinerek, taraftarın çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Abdullah Durak'ı orta sahada beklediklerine işaret eden Buruk, "Sağ bek görünce şaşırdık. Rizespor'un amacı oyunu tutmaktı. Maçın genelinde yapmaya çalıştı. Oyuncularımız en iyisini yaptı. İsmail hoca da en iyisini yapmaya çalıştı ama kazanan biz olduk. Yediğimiz gol bireysel hataydı. Kazandığımız penaltı da bireysel hataydı. Bizim ve rakibin kaçırdığı net pozisyonlar vardı. Maç bize de rakibe de geldi gitti. Sonunda kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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