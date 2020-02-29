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Maçın ardından

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.02.2020 19:42 | Son Güncelleme

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer: "Eskişehirspor'u ligde tutabilmemiz için daha çok çalışmamız lazım" - Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: "Kazanan taraf olduk"

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'a 2-1 yenilen Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, "Çok önemli bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü duyuyoruz. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özer, takım olarak sahada uzun süredir ilk kez kötü bir futbol oynadıklarını söyledi.

Özer, karşılaşmaya ilişkin şöyle konuştu:

"Çok üzgünüz. Yılmaz Vural hocamı tebrik ediyorum. İyi dilekleri için de teşekkürlerimi sunuyorum. Kötü bir oyun oynadık. Son dakikalarda ikinci golü bulabilirdik. Fakat olmadı. Eskişehirspor'u ligde tutabilmemiz için daha çok çalışmamız lazım. Yolumuza devam edeceğiz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil."

- Yılmaz Vural: "Şehitlerimiz için içimiz kan ağlıyor"

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, İdlib'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Vural, çok zor bir maç olduğunu dile getirerek, "Şehitlerimiz için içimiz kan ağlıyor. Böyle bir zamanda futbol oynamak çok zordu. Özür dilemek dışında bir şey diyemiyorum." ifadelerini kullandı.

Eskişehirspor'un ligde kalmasını arzu ettiğini belirten Vural, şunları kaydetti:

"Maça gelecek olursak, maçın ilk 5 dakikası hiç konsantre olamadık. İlk yarı 2 gol bulduk. Eskişehirspor benim için çok özel bir ekip. Bu çocuklar bugün burada top koşturuyorsa, biraz da bunu Yılmaz hocalarına borçlular. Türkiye'nin geçmişi en güzel takımlarından biri Eskişehirspor. Yerel yönetimin destek çıkması gerekiyor. 9 puanı silinmemiş olsa bugün Osmanlıspor'un önüne geçiyor. Çocuklar çok güzel mücadele veriyor. Hepsini tebrik ediyorum. Kendi çocuklarımı da tebrik ediyorum. Kazanan taraf olduk. Önümüzdeki maçlara bakacağız."

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