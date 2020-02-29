Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, 3 puan alabilecekleri maçtan son dakikada yedikleri golle 1 puanla ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Tuna, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Suriye'nin İdlib kentinde Mehmetçiğe yönelik saldırılardan dolayı üzüntülerinin büyük olduğunu ifade etti.

Maçta ilk yarıyı 1-0 geride tamamlamalarına rağmen ikinci yarı erken dönüşü sağlayıp 2-1 öne geçtiklerini anlatan Tuna, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'ye karşı üç puanı alabilecekken son dakika golüyle iki puan kaybetmek bizim açımızdan iyi olmadı. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Son dakikada o golü yiyen bir takım olmamalıyız."

- Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Recep Karatepe'nin görüşleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bir maçla cezalandırılması nedeniyle maç sonrasındaki basın toplantısına, sarı-lacivertli kulübün yardımcı antrenörü Recep Karatepe katıldı.