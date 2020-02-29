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Maçın ardından

ANTALYA HABERLERİ  | 29.02.2020 23:35 | Son Güncelleme

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: - "Fenerbahçe'ye karşı üç puanı alabilecekken son dakika golüyle iki puan kaybetmek bizim açımızdan iyi olmadı" - Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Recep Karatepe: - "Maça iyi başladık, pozisyonlar bulduk, 1-0 öne geçtik ama ikinci yarıda yediğimiz goller var. Onun toparlaması biraz zor oldu"

Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, 3 puan alabilecekleri maçtan son dakikada yedikleri golle 1 puanla ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Tuna, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Suriye'nin İdlib kentinde Mehmetçiğe yönelik saldırılardan dolayı üzüntülerinin büyük olduğunu ifade etti.

Maçta ilk yarıyı 1-0 geride tamamlamalarına rağmen ikinci yarı erken dönüşü sağlayıp 2-1 öne geçtiklerini anlatan Tuna, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'ye karşı üç puanı alabilecekken son dakika golüyle iki puan kaybetmek bizim açımızdan iyi olmadı. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Son dakikada o golü yiyen bir takım olmamalıyız."

- Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Recep Karatepe'nin görüşleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bir maçla cezalandırılması nedeniyle maç sonrasındaki basın toplantısına, sarı-lacivertli kulübün yardımcı antrenörü Recep Karatepe katıldı.

Karatepe, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerlere rahmet, yaralılara şifa, Türk ulusuna başsağlığı dileyerek, "Kalplerimiz, dualarımız oradaki askerlerimizle beraber." dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Karatepe, "Maça iyi başladık, pozisyonlar bulduk. 1-0 öne geçtik ikinci yarıda yediğimiz goller var. Onun toparlaması biraz zor oldu." ifadelerini kullandı.

Karatepe, son haftalarda puan kayıpları yaşadıklarını anımsatarak, sezon sonuna kadar mücadeleyi en iyi şekilde sürdüreceklerini, Türkiye Kupası'nda yarı final maçına da en iyi şekilde hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

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