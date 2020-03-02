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Maçın ardından

GİRESUN HABERLERİ  | 02.03.2020 22:41 | Son Güncelleme

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: - "İkinci yarıda hemen hemen istediğimiz bir takım görüntüsü vardı. Daha kompakt oynayıp öne çıkışlarda etkili olduk" - Boluspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı: - "Kalan 9 maçımızdan bize gerekli olan puanları kazanmaya çalışacağız. Boluspor'u buradan çıkaracağız inşallah"

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup eden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, "İkinci yarıda hemen hemen istediğimiz bir takım görüntüsü vardı. Daha kompakt oynayıp öne çıkışlarda etkili olduk." dedi.

Kutlu, karşılaşma sonrasında düzenlediği basın toplantısında, ligde son 3 maçı kaybettiklerini hatırlattı.

Bu sonuçların verdiği gerginlikle karşılaşmaya çıktıklarını belirten Kutlu, "Oyunun ilk yarısında bu maçlarda yaşadığımız sıkıntıların oyuna yansıması vardı. İlk 45 dakika istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. 1-0 üstünlükle devreye girmemiz bizim açımızdan sevindirici oldu." ifadelerini kullandı.

Kutlu, ikinci yarıda sergiledikleri oyundan memnun olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda hemen hemen istediğimiz bir takım görüntüsü vardı. Daha kompakt oynayıp öne çıkışlarda etkili olduk. Bu tip krizlerden çıkmak çok önemliydi. Uzun süreçte bu kriz ortamlarına gireceğimizi zaten biliyorduk. Bir düşüş olacaktı. Oyuncu karakteri ve kalitesi bizi çıkaracaktı. Bizi girdiğimiz kriz ortamından da çok çabuk kurtardılar."

- Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı ise 75 dakikalık bölümde çok iyi oyun oynadıklarını aktardı.

Avcı, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini, maçı kaybettikleri için de üzgün olduklarını ifade ederek, "Fakat 3 oyuncumuzu da kaybettik. Bu yüzden üzüntümüz daha fazla oldu. Kalan 9 maçımızdan bize gerekli olan puanları kazanmaya çalışacağız. Boluspor'u buradan çıkaracağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

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giresunspor teknik direktörü Hakan Kutlu TFF 1

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