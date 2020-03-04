Trabzonspor Kulubü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendikler karşılaşmayı yöneten hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yla ilgili olarak, "Hoca ya yorgundu ya formsuzdu ya da maça konsantre olamadı ama kendisine yakışmadı." dedi.

Ağaoğlu, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İdlib'de gerçekleştirilen Bahar Kalkanı Operasyonu'nu hatırlatan Ağaoğlu, "Şehidimiz var. Trabzonlu bir kardeşimizi kaybettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Böylesine acıları yaşadığımız günlerde içimden futbol konuşmak gelmiyor. Maçı değerlendirecek olursak 2-1'lik skor avantaj değil ama dezavantaj da değil. Kadıköy'e avantaj sayılmayacak ama mücadelenin neticesinin orada belli olacağı bir maça gideceğiz. İki maç arasında 40-45 günlük bir süre olması herhalde her iki takım için de iyi olacak. Çünkü biz de çok yoğun bir maç trafiğine giriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yaşar Kemal Uğurlu'ya hiç yakışmadı"

Karşılaşmayı yöneten hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştiren Ağaoğlu, "Hakem kararlarına gelince tartışılacak birçok pozisyon var. Benim beğendiğim hakemlerden birisi ama Yaşar Kemal Uğurlu'ya hiç yakışmadı. Neticede bir yarı final maçı. Türkiye'nin de en formda hakemlerinden birisi. Hoca ya yorgundu ya formsuzdu ya da maça konsantre olamadı ama kendisine yakışmadı." diye konuştu.