Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iyi futbol oynadıklarını belirterek, "Farklı bir kimliğe bürünmeye çalışan, geçen hafta ve bu haftaki mücadeleye baktığımızda futbol oynamaya çalışan bir takımımız var. Ama özellikle sezonun ilk yarısında oynanan maçlar da dahil olmak üzere duran toplarda sıkıntı yaşıyoruz. Yeterince uzun boylu futbolcularımız olmasına rağmen. Maçın başındaki iki duran top zor duruma düşürdü. Çevirebilir miydik, evet. Pozisyonumuz da vardı ama maç kazanmamız için biraz daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

"İnşallah bu süreç içerisinde bu mağlubiyetten dersler alacağız." diyen Karaman, gelecek haftalarda daha iyi futbol oynamaya çalışacaklarını aktardı.

Karaman, şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor'un başından düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un başına geçmesiyle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: