TFF 1. Lig'in 28. haftasında rakibi Cesar Grup Ümraniyespor'u sahasında 2-0 yenen Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Bu maçı kazanarak hem moral motivasyon olarak daha iyi duruma geldik hem de taraftarımızın yanımızda olmadığı bir karşılaşmada herkese güzel bir 3 puan armağan ettik." dedi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeni tip koronavirüs tehdidinin olduğu bir dönemde iki takımın oyuncularını, antrenörlerini, maçı izleyen herkesi özverilerinden dolayı tebrik ettiğini söyledi.

Seyircisiz oynanan maçı, taraftar gücünü arkalarına alamamaları nedeniyle "dezavantaj" diye nitelendiren Altıparmak, şöyle devam etti:

"Oyuncularım maçın başından sonuna kadar çok istekliydi. Maçın ilk 5-10 dakikalık bölümünde oyuna kötü başladık diyebilirim. Çünkü rüzgara karşı oynuyorduk, bir türlü oyunu oturtamadık. Ama ilerleyen dakikalarda hem oyun üstünlüğünü yakaladık, belki de yakaladığımız iki tane yüzde 100 pozisyonumuz var, onlardan bir tanesini gole çevirmiş olsaydık maç çok daha rahat geçecekti. Rakibimiz de play-off adına son şanslarını kullanıyor, elinden ne geliyorsa hepsini sahaya yansıtmaya çalışıyor. Çok önemli bir deplasman takımına karşı oynadık. İkinci yarının başında bulduğumuz gol hem bizi rahatlattı hem oyunumuzu rahatlattı."