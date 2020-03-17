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Maçın ardından

İZMİR HABERLERİ  | 17.03.2020 23:03 | Son Güncelleme

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: - "İyi bir performans gösterdik" - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman: - "Bu tarz oyunun bize arzu ettiğimiz sonucu getireceğini düşünmüyorum"

İZMİR (AA) - Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, sergiledikleri performanstan memnun olduklarını kaydetti.

Parlatan, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, seyircisiz oynanan müsabakada alıştıkları coşkudan yoksun mücadele ettiklerini söyledi.

Çaykur Rizespor maçına kadar 3 müsabakadır kaybettiklerini ve gol atamadıklarını hatırlatan Parlatan, "İyi bir performans gösterdik. İlk yarıda iyi oynasak da pozisyon bulmakta zorlandık. Son paslarda net olmayışımız nedeniyle skor bulamadık. Golü bularak kazandığımız öz güven çok önemliydi. 2-0'dan sonra takım gerçek yüzünü gösterdi." dedi.

Parlatan, dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle futbolcuları maça hazırlamanın kolay olmadığını belirterek, "Takımımızı pazar günü maçımızı var gibi hazırlayacağız." diye konuştu.

- Karaman: "Kendimizi ciddi bir hesaba çekeceğiz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, sonuç olarak üzüldüklerini ancak galibiyeti hak eden Göztepe'yi tebrik ettiğini söyledi.

Takım olmanın farklı özellikler gerektirdiğini aktaran Karaman, şöyle konuştu:

"Biz bu çeşitlemeyi istediğimiz şekilde yapamadık. Anlaşılan bundan sonraki müsabakalarda da zorlanacağız. Bu tarz oyunun bize arzu ettiğimiz sonucu getireceğini düşünmüyorum. Kendimizi ciddi bir hesaba çekeceğiz. Eğer varsa, yeteneğin küllerinden sıyrılıp açığa çıkmasını bekleyeceğiz. Görünen o ki yolumuz var."

Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili sorulan soru üzerine, "Bu konuda devletin yetkili insanları bir risk varsa gereğini yaparlar. Ben o konuda yetkililerin gerekli hassasiyet ve sorumluluk içinde olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Türkiye'nin yarın farklı bir gündemle karşılaşabileceğini belirten Karaman, "Gündemi takip edip de bu konuyla ilgili açıklama yapan insanların sözlerine saygı duymaktan başka bir duruşumuz olmaz. İnsan değerli, insan kıymetli. Bu insanların da sonuçta aileleri var. Kendilerine emanet edilen insanlar da kendi evlatları sayılır." değerlendirmesinde bulundu.

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Çaykur Rizespor Ersan Parlatan Futbol Göztepe SÜPERLİG Ünal Karaman

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