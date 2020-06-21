TFF 1. Lig'in 29. haftasında ağırladığı Altınordu ile 0-0 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, iyi oyunlarına rağmen 1 puanla yedindiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fırat Gül, her iki takımın da memnun edici bir oyun sergilediğini belirtti.

İstedikleri şeylerin birçoğunu sahada gerçekleştirdiklerini kaydeden Gül, "Oynadığı oyunu rakibe kabul ettiren, topun hakimiyetini sağlayan, bunu psikolojik üstünlükle birleştirip, maçın geneline yayan bir Boluspor vardı sahada. Sonuç itibarıyla iki taraf da planlı ve dirençli kadrolar." şeklinde konuştu.

Gül, Altınordu'nun amacının puan farkını korumak olduğunu dile getirerek, "Bizim ise tamamen galibiyet üzerine bir planımız vardı. Galip gelmek için her şeyi yapmaya çalıştık. Ceza sahasına giriş ve topa sahip olma yüzdemiz, oyunu rakibe kabul ettirme şeklimiz gayet iyiydi. Ancak bunu skora yansıtamadık. Sonuç itibarıyla bu maç bitti. Önümüzdeki maçlarda inşallah oynadığımız oyunu skorla birleştirip, sonuçlarına yansıtacağız." diye konuştu.