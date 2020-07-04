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Maçın ardından

ANKARA HABERLERİ  | 04.07.2020 21:02 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: - "3 puanı dört golle aldığımız için mutluyuz. İkinci yarı daha fazla gayret gösterdik"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendikleri maçın ikinci yarısında oynadıkları futbolun kendilerine galibiyeti getirdiğini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, ilk yarı oynanan futboldan hiç memnun olmadığını dile getirerek,"3 puanı dört golle aldığımız için mutluyuz. İkinci yarı daha fazla gayret gösterdik. İlk yarıda rakip penaltıdan öne geçseydi bu maç bizim için daha da zorlaşacaktı. İkinci yarıdaki performansımızdan memnunum." ifadelerini kullandı.

Sezon başı hedefledikleri yerde olduklarını anlatan Bulut, "Ligi en iyi yerde bitirmek ve kupada final oynamak istiyorduk. İlk 6'nın içerisindeyiz ve ilk 5'i sonuna kadar deneyeceğiz. Önümüzdeki maçları kazanabilmek adına her şeyi yapacağız." diye konuştu.

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