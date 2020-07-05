Maçın ardından

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 32'nci haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 mağlup olan Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, "Ligin bitmesine son 2 hafta kala hedefsiz bir takım olarak devam edeceğiz." dedi.

Kutlu, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, kazanma adına mücadele ettiklerini söyledi.

Karşılaşma ile ilgili fazla konuşmak istemediğini vurgulayan Kutlu, "Ortaya konan bir oyun var. Girdiğimiz pozisyonlar var. Rakibimize vermediğimiz pozisyonlar var. Ama skor 2-0 olunca kimseye çok fazla bir şey anlatamazsınız." ifadelerini kullandı.

Play-off iddialarının kalmadığını, bu nedenle üzgün olduğunu aktaran Kutlu, şunları dile getirdi:

"Öncelikle geçmiş olsun diyorum tüm camiaya. Ligin bitmesine son 2 hafta kala hedefsiz bir takım olarak devam edeceğiz. Play-off heyecanını yaşadık son haftalara kadar. Yapabilirmiydik, tabii ki yapabilirdik ama buraya kadar getirebildik. Uğraştık ilk 6'ya girebilmek için ama yapamadık. Bundan sonraki süreçte ise iki maçımız kaldı."