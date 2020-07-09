RİZE (AA) - Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Bu zorlu mücadelede geri dönüş ayrı bir kazanım olarak bize geldi. Çok özel bir üç puan oldu." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, psikolojisi güçlü bir müsabaka oynadıklarını ifade etti.

Maçın son anlarında geri düşdüklerini anımsatan Karaman, "Buna rağmen mücadele eden oyuncu grubum vardı. Teslim olmadılar, pes etmediler, bize mutlu olacağımız bir skor armağan ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Göreve geldikleri andan itibaren 6 oyuncularını kullanamadıklarına değinen Karaman, "Abarhoun, Umar, Gökhan Akkan, Tunay, Moroziuk sakatlıkları, Oğulcan'ın ayrılması bizi hayli zor duruma soktu. Elimizdeki oyuncular inanılmaz işler yapıyor. Bu zorluklara karşı direnç koyma işi. Her türlü eksiğe karşı mücadele etmeleri bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Psikolojik olarak Hes Kablo Kayserispor maçını kaybetmeleri halinde geri dönüşün zorlaşacağına işaret eden Karaman, şöyle devam etti: